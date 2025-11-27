MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Oréal Canada, en partenariat avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds France-Canada pour la Recherche, est fière d'annoncer les cinq lauréates canadiennes exceptionnelles du programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2025.

Lauréates canadiennes exceptionnelles du programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2025, en compagnie de An Verhulst-Santos, Présidente et directrice-générale de L'Oréal Canada et Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada à la Résidence de France au Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire))

Cette initiative estimée reconnaît et soutient la recherche révolutionnaire menée par des femmes qui façonnent l'avenir de la découverte scientifique. Les prix célèbrent leur dévouement, leur innovation et leurs contributions significatives dans divers domaines scientifiques.

Les lauréates canadiennes du programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2025 sont :

Hannah Fronenberg (Montréal, Québec) - Doctorante en physique à l'Université McGill et boursière KICP au Kavli Institute for Cosmological Physics, Université de Chicago. Les recherches d'Hannah en cosmologie visent à démêler l'évolution précoce de notre univers en utilisant des techniques avancées de corrélation croisée. Son travail lui a valu le prix D.W. Ambridge pour sa thèse de doctorat exceptionnelle et le prix Mitacs pour l'innovation remarquable, soulignant son impact sur la cosmologie de précision et son engagement en tant que communicatrice scientifique et mentor.





Jana Radosavljevic (Hamilton, Ontario) - Doctorante en neurosciences à l'Université McMaster. La recherche innovante de Jana en santé mentale utilise l'analyse basée sur le sexe et le genre (SGBA) pour comprendre et aborder les disparités de santé, en particulier en ce qui concerne la dépression. En identifiant les sous-types biologiques et sociaux de la dépression, elle vise à personnaliser les traitements et à améliorer les résultats, tout en défendant l'équité des genres dans les domaines des STIM.





Ana Isabel Sarkis Fernandez (Vancouver, Colombie-Britannique) - Boursière postdoctorale à l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan. Ana est spécialisée en ingénierie sismique et en résilience sismique des bâtiments à plusieurs étages. Ses recherches se concentrent sur le développement de systèmes d'amortissement supplémentaires pour protéger les structures des événements sismiques, faisant progresser les directives de conception pour la construction de gratte-ciel canadiens et comblant le fossé entre la recherche de pointe et l'application dans le monde réel. Son expérience mondiale et son engagement en faveur de l'équité dans les STIM font d'elle une leader reconnue dans son domaine.





Jordanna Bergman (Victoria, Colombie-Britannique) - Boursière postdoctorale à l'Université de Victoria et écologiste aquatique et scientifique de la conservation. Les recherches de Jordanna explorent la dynamique spatio-temporelle des bryozoaires incrustant le varech à travers la Colombie-Britannique, en collaboration avec des partenaires autochtones, gouvernementaux et de recherche. Son travail vise à comprendre comment les forêts de varech s'adaptent aux extrêmes climatiques, intégrant la théorie écologique au savoir autochtone pour assurer la santé et la persistance des écosystèmes aquatiques.





Hannah Mahoney (Saskatoon, Saskatchewan) - Boursière postdoctorale du CRSNG à l'Organisation des vaccins et des maladies infectieuses (VIDO) de l'Université de la Saskatchewan. Hannah, toxicologue environnementale et biologiste moléculaire, mène des recherches dans le cadre du concept « Une seule santé », se concentrant sur la manière dont les virus, les polluants et d'autres facteurs de stress environnementaux affectent la fonction immunitaire et les résultats en matière de santé. Ses travaux actuels étudient comment les chauves-souris interagissent avec les virus à ADN, offrant des pistes pour la prévention et le traitement des infections zoonotiques.

Lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est tenue hier soir sous le haut patronage de Michel Miraillet, Ambassadeur de France au Canada à la Résidence de France au Canada, An Verhulst-Santos, Présidente et Directrice Générale de L'Oréal Canada, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de célébrer ces cinq Canadiennes exceptionnelles dont le travail révolutionnaire fait non seulement avancer leurs domaines respectifs, mais inspire également la prochaine génération de scientifiques. Le programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science souligne notre engagement à promouvoir l'égalité des genres en science et à reconnaître le rôle vital que jouent les femmes pour relever les défis mondiaux.»

Le programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, établi en 1998, a soutenu plus de 4 100 femmes scientifiques à l'échelle mondiale, reconnaissant leurs contributions à la résolution de certains des problèmes les plus pressants du monde. Ce programme reflète la conviction de L'Oréal que le monde a besoin de science, et que la science a besoin des femmes.

À propos de L'Oréal Canada L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, la première entreprise mondiale de beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau de vente à Toronto, et emploie près de 1 800 personnes de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, les supermarchés, les pharmacies, les médi-spas et le commerce électronique. Son objectif, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision d'une beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux définis dans le programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Grâce à ses divers programmes et partenariats, L'Oréal et ses marques aident plus de 110 000 Canadiens chaque année. Pour en savoir plus sur son impact au Canada : www.loreal.ca.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) sert de pont entre les Canadiens et le travail vital de l'UNESCO -- l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'intermédiaire de ses réseaux et partenaires, la Commission promeut les valeurs, les priorités et les programmes de l'UNESCO au Canada et porte la voix des experts canadiens sur la scène internationale. Ses activités sont guidées par le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et d'autres priorités de l'UNESCO. La CCUNESCO opère sous l'autorité du Conseil des Arts du Canada.

