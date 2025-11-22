Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de la Capitale-Nationale sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver et du printemps.

Les députés de la Capitale-Nationale apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency, M. Jean-François Simard, de même que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 156 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et ces événements touristiques qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre notamment de nos artistes, de nos créateurs et de nos athlètes! Elles ont ainsi l'occasion de vivre une expérience originale et de découvrir les multiples attraits touristiques de la région de la Capitale-Nationale. Je salue toutes les équipes organisatrices qui participent au succès de ces rendez-vous populaires. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

« Je suis très heureuse que nous puissions offrir notre appui à la prochaine édition du Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, qui est toujours très attendu par les Charlevoisiens et les visiteurs. Sa programmation riche et variée présente de belles activités à partager en famille ou entre amis. Tous les événements hivernaux de ce type renforcent notre identité nordique et suscitent notre fierté. Je félicite l'ensemble de l'équipe organisatrice pour la préservation de cette belle tradition qui contribue à l'attractivité de Charlevoix et à la vitalité de notre offre touristique hivernale. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Le Grand Marché de Noël 6 000 $ Marché de Noël de Baie-Saint-Paul 13 000 $ Igloofest Québec 108 000 $ Championnat international d'arts martiaux Québec Open 29 000 $ Total 156 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]