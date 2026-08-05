Saison fructueuse pour la pêche à la civelle et l'application de la loi en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

DARTMOUTH, NS, le 5 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la pérennité et la bonne gestion des pêches au profit des communautés rurales, côtières et autochtones. Au cours de la saison de pêche à la civelle de 2026, les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) ont mené des opérations dans le sud-ouest et l'est de la Nouvelle-Écosse, ainsi que dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, afin de faire respecter la réglementation en vigueur et de protéger l'intégrité de cette pêche très lucrative.

Des agents des pêches tiennent des civelles saisies dans le cadre d'opérations d'application de la loi en Ontario

Cette année, les pêcheurs de civelle titulaires d'un permis ont pêché 8 385 kg des 12 180 kg du total autorisé des captures (TAC), ce qui représente une hausse de près de 17 % par rapport aux 7 170 kg pêchés en 2025. L'augmentation du TAC a créé des possibilités économiques supplémentaires pour les pêcheurs, tandis qu'une partie du quota a permis la réalisation de recherches scientifiques conjointes entre le MPO et les titulaires de permis. Plus de 900 pêcheurs ont participé à cette pêche en vertu de permis délivrés aux Premières Nations.

Les agents des pêches ont maintenu une forte présence tout au long de la saison, afin de sensibiliser et d'informer les pêcheurs sur la possession des prises, les exigences en matière d'exportation et l'utilisation obligatoire de l'application de surveillance et de traçabilité de la civelle.

Lorsque la sensibilisation ne suffisait pas à garantir le respect de la réglementation, les agents ont pris des mesures coercitives : ils ont donné 6 contraventions, procédé à 33 arrestations et saisi du matériel de pêche et de stockage des civelles pour des infractions à la Loi sur les pêches. Les agents ont également saisi 77,208 kg de civelles pêchées illégalement, qui ont été relâchées vivantes dans leurs rivières d'origine.

En étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada, les agents des pêches ont également empêché des exportations non autorisées et saisi plus de 305 kg de civelle destinées aux marchés internationaux.

Faits en bref

Au cours de la saison 2026, les agents des pêches ont effectué 751 inspections en bordure de rivière, 118 inspections dans des installations de stockage et 233 inspections dans les aéroports.

Jusqu'à maintenant, 91 personnes ont été accusées d'infractions liées à la pêche, à la possession et à l'exportation de civelles commises en 2025. Neuf autres personnes ont été dirigées vers des programmes de justice réparatrice et dix personnes ont été reconnues coupables ou ont reçu une contravention pour des infractions liées à la pêche, à la possession et à l'exportation de civelles, ce qui a donné lieu à des amendes cumulatives de 36 485 $, à des interdictions de pêche et à la confiscation d'articles saisis, y compris des véhicules.

Le 4 mai 2026, des agents des pêches ont saisi une cargaison de 79,25 kg de civelles à l'aéroport international Pearson de Toronto.

Le 13 mai 2026, à l'aéroport international de Vancouver, des agents des pêches ont saisi une cargaison de 96 kg de civelles.

Le 21 mai 2026, à l'aéroport international de Vancouver, des agents des pêches ont intercepté une cargaison de 46,24 kg de civelles, l'ont transportée à Toronto pour une inspection plus approfondie et l'ont saisie.

Le 25 mai 2026, à St. Stephen (pont Ferry Point), au Nouveau-Brunswick, des agents des pêches ont procédé à une arrestation et saisi 10,71 kg de civelles, un véhicule, un téléphone cellulaire et de l'équipement de stockage des civelles.

Le 3 juin 2026, des agents des pêches d'une installation de la région du Grand Toronto ont procédé à deux arrestations et saisi 73,124 kg de civelles avant que celles-ci ne puissent être exportées à partir d'un aéroport international.

Les fonds générés par la vente de civelles pêchées par les titulaires de permis au titre du quota prévu à l'article 10 ont permis de financer un projet proposé par ces derniers, soit la réalisation de l'étude de 2026 sur la rivière East, à Chester, dans le comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse), rivière repère utilisée pour surveiller la remonte des civelles.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, région des Maritimes, Pêches et Océans Canada, 902-407-8439, [email protected]