Un pêcheur récréatif condamné à une amende de 5 500 $ pour de multiples infractions à la Loi sur les pêches commises dans la baie Burrard, en Colombie-Britannique

PORT COQUITLAM, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le non-respect des règlements canadiens en matière de pêche nuit aux efforts de conservation et menace la durabilité des ressources halieutiques pour les communautés autochtones, les pêcheurs récréatifs et les exploitants commerciaux. Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) jouent un rôle essentiel dans la protection du poisson et de son habitat grâce à leurs activités d'application de la loi, de sensibilisation, de surveillance et d'inspection.

Prises saisies. Photographie présentée à titre d’élément de preuve à la Cour.

Le 31 mars 2026, devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (C.-B.), Braden Lee Herback a plaidé coupable à plusieurs infractions à la Loi sur les pêches. Il a été condamné à payer une amende de 5 500 $ et s'est vu imposer une interdiction de pêcher d'un an pour omission de déclarer ses prises et conservation d'un saumon chinook inférieur à la taille minimale autorisée; pour possession de 15 crevettes tachetées porteuses d'œufs, en violation des conditions de son permis; et pour conservation de quatre crabes dormeurs dans un état qui empêchait les agents des pêches de déterminer leur taille et leur sexe.

Le MPO rappelle aux pêcheurs récréatifs que les conditions des permis de pêche, les exigences relatives à la déclaration des prises, les limites de taille et les règles de conservation propres à chaque espèce jouent un rôle essentiel dans la protection des populations de poissons et le maintien de pêches durables. La récolte de poissons de taille inférieure à la limite autorisée, la conservation de crevettes porteuses d'œufs ou l'altération de poissons et de crustacés afin d'empêcher la vérification de la conformité constituent des infractions graves susceptibles de nuire aux stocks de poissons et de réduire les avantages pour les communautés autochtones, les économies côtières et les générations futures.

Le MPO veille à la protection et à la conservation des ressources marines et assure l'application de la Loi sur les pêches. Toute personne disposant d'informations concernant des infractions présumées à la réglementation sur les pêches peut composer le 1‑800‑465‑4336 pour joindre sans frais la ligne de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO en Colombie-Britannique ou au Yukon, ou encore envoyer ces renseignements par courriel à l'adresse [email protected].

Faits en bref

La déclaration exacte des prises et le respect des conditions des permis sont essentiels à la gestion efficace des pêches. Le fait de ne pas déclarer ses prises, ou de les déclarer de manière inexacte, compromet les efforts de conservation et la gestion durable des stocks halieutiques.

Les principales mesures de conservation applicables à la pêche du crabe dormeur en Colombie-Britannique comprennent une limite de taille de 165 mm et une restriction selon laquelle seuls les mâles peuvent être pêchés. Ces mesures permettent aux crabes de se reproduire avant d'être pêchés, ce qui contribue au maintien de populations saines.

Les crabes dormeurs femelles et de taille inférieure à la limite minimale doivent être remis à l'eau immédiatement, de la manière la moins dommageable possible. La protection des femelles reproductrices et des jeunes crabes favorise la durabilité des possibilités de pêche pour les pêches autochtones, récréatives et commerciales.

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Image : Prises saisies. Photographie présentée à titre d'élément de preuve à la Cour.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]