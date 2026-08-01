La ministre annonce des projets d'amélioration des ports pour petits bateaux sur la péninsule de Burin, à Terre-Neuve-et-Labrador

FORTUNE, NL, le 1er août 2026 /CNW/ -- Les ports pour petits bateaux sont essentiels pour les communautés côtières et rurales : ils soutiennent la pêche et le transport et constituent le pilier des économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont ceux de 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars, sur lesquels environ 1,75 milliard provenait de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 prévoyait près d'un milliard de dollars d'investissements au cours des cinq prochaines années pour la réparation, l'entretien et la modernisation des ports pour petits bateaux du Canada. Ce nouvel investissement économique contribuera à mise en place d'un réseau portuaire résilient aux changements climatiques, sûr et moderne à l'échelle du pays.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir un Canada fort pour tous, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches du Canada et députée de St. John's Est, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement visant à soutenir la réparation et la reconstruction du brise-lames du port pour petits bateaux de Fortune, ainsi que le dragage du bassin du port pour petits bateaux de Burin, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le projet mené à Fortune permettra de fortifier et d'améliorer le brise-lames situé à l'entrée du port de Fortune, renforçant ainsi sa résilience à long terme et contribuant à protéger ce pôle économique et de transport essentiel qui soutient les pêches locales, le service de traversier vers Saint-Pierre-et-Miquelon, en France, ainsi que d'autres activités maritimes. Le brise-lames modernisé permettra également au port de mieux résister aux intempéries, aux conditions de hautes vagues et à d'autres phénomènes maritimes et côtiers. En atténuant l'effet des vagues et en créant des eaux plus calmes et plus sûres à l'intérieur du port, le nouveau brise-lames contribuera à protéger les navires et les infrastructures portuaires, favorisera le maintien en service du traversier et des installations maritimes, et garantira une navigation et un amarrage plus sécuritaires pour les plaisanciers et les navires commerciaux. Ce projet devrait commencer en 2027.

Le projet réalisé à Burin permettra de rétablir des profondeurs de navigation sûres dans le bassin portuaire grâce au dragage des sédiments accumulés, ce qui permettra aux navires de pêche commerciale de continuer à accéder au port efficacement et en toute sécurité. Le maintien d'un accès fiable au port aidera les pêcheurs à débarquer leurs prises, améliorera la sécurité de la circulation des navires et contribuera à garantir que le port continue de fournir les infrastructures essentielles qui soutiennent l'industrie locale de la pêche. Ce projet devrait être achevé en 2027.

Ces ports, qui constituent des ressources essentielles pour l'industrie de la pêche et les communautés côtières qu'ils desservent, jouent un rôle important dans les activités économiques, la connectivité et la sécurité. En investissant dans les infrastructures portuaires essentielles de Fortune et de Burin, le gouvernement du Canada contribue à garantir que ces ports restent sûrs, fiables et résilients pour les populations et les secteurs d'activité qui en dépendent.

Citations

« Ces investissements dans les ports pour petits bateaux de Fortune et de Burin sont importants pour l'ensemble de la région. Ces projets renforcent la sécurité, améliorent la capacité opérationnelle et contribuent à assurer l'avenir de ports essentiels qui soutiennent les communautés locales. Notre gouvernement est fier d'investir dans des infrastructures qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais constituent également le fondement de la prospérité et de la résilience pour les décennies à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le financement annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 représente une augmentation de plus de 35 % par année par rapport à la moyenne des dix dernières années; il s'agit donc de l'investissement soutenu le plus important depuis plus d'une décennie, lequel apporte la stabilité nécessaire au financement des travaux de réparation.

Ce nouveau financement de près d'un milliard de dollars s'ajoute au financement annuel permanent de Pêches et Océans Canada, qui s'élève à environ 90 millions de dollars par an.

Le financement appuiera l'entretien et la réparation des ports partout au Canada, y compris les travaux de remise en état en cours à la suite de l'ouragan Fiona dans le Canada atlantique et l'est du Québec, amorcés dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona et du budget 2024.

Dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux, Pêches et Océans Canada gère près de 950 ports d'une valeur approximative de 7,1 milliards de dollars. Ces infrastructures permettent le débarquement et la gestion d'environ 90 % des prises des pêcheurs canadiens et constituent le pilier de l'économie des produits de la mer du pays.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois dans le secteur du poisson et des fruits de mer, auxquels s'ajoutent des milliers d'autres emplois dans le domaine de la construction navale, de la transformation, du tourisme et des chaînes d'approvisionnement qui assurent la viabilité des communautés rurales et côtières.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]