Avis aux médias - Pêches et Océans Canada présentera les résultats de la mission North Pacific Guard 2026 menée dans l'Indo-Pacifique

VICTORIA, BC, Aug. 4, 2026 /CNW/ -- Des fonctionnaires de Pêches et Océans Canada et des représentants de la Garde côtière canadienne présenteront un bilan de la mission North Pacific Guard de cette année, une opération en haute mer visant à détecter et à dissuader la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'océan Pacifique Nord.

Représentants :

Peter Lambertucci, dirigeant principal national de l'application de la loi, Conservation et Protection, Pêches et Océans Canada

Sean Wheeler, chef de l'application de la loi à l'échelle internationale, Conservation et Protection, Pêches et Océans Canada

Capitaine Richard Marriott, commandant, NGCC Sir Wilfrid Laurier

Date : 6 août 2026

Heure : 9 h (HNP), 12 h (HNE)

Lieu : Sur Zoom

Il y aura une période de questions à la fin des présentations.

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. Le lieu de la séance sera fourni lors de l'inscription.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse,Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]