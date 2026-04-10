DRUMMONDVILLE, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, ont procédé à la première pelletée de terre pour la nouvelle installation du CPE Les Petits Lutins de Drummondville.

Grâce à cette nouvelle installation, 80 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,65 $, s'ajouteront à l'offre de services éducatifs à la petite enfance dans la région. Parmi celles-ci, 20 places seront réservées aux poupons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 3,8 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Lors de la pelletée de terre, la ministre et le député étaient accompagnés de la directrice générale du CPE, Mme Jo-Anne Charest, et des éducatrices du CPE, les membres du conseil d'administration et de nombreux partenaires du projet. Cela témoigne de l'importance de cette nouvelle installation dans la municipalité et de ses retombées positives dans le quotidien des parents.

Citations :

« Encore une fois, le travail est accompli pour répondre aux besoins de nombreuses jeunes familles. Cela a toujours été l'une de mes principales préoccupations, un cheval de bataille prioritaire, de livrer le plus grand nombre de places subventionnées et ainsi, de délester financièrement nos familles.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Cette pelletée de terre marque une étape importante de nombreuses familles d'ici. Prochainement, ce sont 80 nouvelles places subventionnées qui seront rendues disponibles pour les tout-petits. Je tiens à saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui sont au cœur de ce projet! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Aujourd'hui est une journée riche en émotions : après plusieurs années de travail, nous concrétisons enfin un projet qui offrira aux familles des places de grande qualité. Ce projet est le fruit d'un véritable travail d'équipe, et je remercie chaleureusement toutes les personnes, collègues, partenaires et collaborateurs, qui y ont contribué avec engagement.

Merci enfin aux parents pour votre confiance : c'est pour vous et vos enfants que tout cela prend son sens. »

Jo-Anne Charest, directrice générale du CPE Les Petits Lutins de Drummondville

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en 2021 et en date du 28 février 2026 pour la région du Centre-du-Québec, 1 346 nouvelles places subventionnées ont été créées par le gouvernement du Québec.

pour la région du Centre-du-Québec, nouvelles places subventionnées ont été créées par le gouvernement du Québec. Au Québec, plus de 34 700 nouvelles places subventionnées ont été créées, ce qui inclut les places en milieu familial. Un peu plus de 11 200 sont en cours de réalisation.

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-2589, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]