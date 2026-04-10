37 nouvelles places subventionnées pour les familles de Saint-Nazaire-d'Acton

SAINT-NAZAIRE-D'ACTON, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de Johnson, M. André Lamontagne, ont procédé à l'inauguration de la nouvelle installation du CPE La Douce couvée, à Saint-Nazaire-d'Acton, en compagnie de la directrice générale du CPE, Mme Manon Gingras.

Un coup de pouce concret pour les parents et leurs tout-petits

Grâce à cette nouvelle installation, 37 nouvelles places subventionnées sont offertes au tarif quotidien de 9,65 $. Parmi celles-ci, cinq places sont réservées aux enfants âgés de moins de 18 mois, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de près de 2,4 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Les familles au cœur des priorités

Avec cette ouverture, le CPE La Douce couvée compte maintenant trois installations qui totalisent 131 places subventionnées, contribuant activement à l'accès à des services de garde de qualité. Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en 2021, 5 414 nouvelles places subventionnées ont été créées en Montérégie et 1 899 places non subventionnées ont été converties en places subventionnées.

Citations :

« L'implantation d'un centre de la petite enfance dans une municipalité constitue toujours un moment marquant pour toute la collectivité. En plus d'accroître l'attractivité du milieu, un CPE permet aux citoyennes et aux citoyens de bénéficier directement de services de proximité bien ancrés dans leur communauté. Je me réjouis de l'arrivée du CPE La Douce couvée à Saint-Nazaire-d'Acton et je félicite chaleureusement toutes les équipes pour la réalisation de ce beau projet! »

André Lamontagne, député de Johnson

« Ajouter des places subventionnées en CPE, c'est offrir à plus de familles un coup de pouce concret dans leur quotidien. Je salue le travail de toute l'équipe au cœur de ce projet. Il est plaisant de savoir que plus de tout-petits pourront profiter d'un milieu sain, sécuritaire et bienveillant qui favorise leur développement et leur épanouissement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'ouverture de cette nouvelle installation du CPE La Douce Couvée est une excellente nouvelle pour Saint-Nazaire-d'Acton. Elle témoigne de notre volonté collective de soutenir concrètement les familles d'ici et de créer un milieu de vie dynamique et accueillant pour les jeunes parents. En offrant des services de garde de qualité, accessibles et enracinés dans notre communauté, nous contribuons directement à l'épanouissement de nos tout-petits et à l'avenir de Saint-Nazaire-d'Acton. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible. »

Kaven Delarosbil, maire de Saint-Nazaire-d'Acton

« C'est avec beaucoup de fierté que l'équipe du CPE La Douce Couvée et le conseil d'administration ont réalisé ce projet de troisième installation. Je tiens à remercier sincèrement la municipalité de Saint-Nazaire pour sa contribution et son excellente collaboration. Je remercie également Mme Claire Labrecque, chargée de projet, pour ses précieux conseils tout au long des quatre dernières années. En terminant, je tiens à féliciter tous les membres du CA, les directrices adjointes, les éducatrices et toutes les personnes de notre équipe qui ont contribué à la réalisation de ce projet et ainsi participé activement à notre mission d'offrir des services de garde de qualité.

Manon Gingras, directrice générale du CPE La Douce Couvée

Fait saillant :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en 2021 au Québec, plus de 34 700 nouvelles places subventionnées ont été créées, ce qui inclut les places en milieu familial. Un peu plus de 11 200 sont en cours de réalisation.

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], Cell. : 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]