La ministre Blouin annonce le lancement de l'appel de projets visant à convertir 5 000 places non subventionnées en places subventionnées

QUÉBEC, le 2 mai 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement d'un appel de projets qui permettra la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées, incluant jusqu'à 500 places en centres de la petite enfance (CPE). Cette mesure a été annoncée lors du dernier budget, lequel prévoit un investissement d'environ 400 millions de dollars pour sa mise en œuvre.

Ouvert du 7 au 29 mai, l'appel de projets est divisé en deux volets distincts et s'adresse aux garderies qui souhaitent convertir leurs places non subventionnées en places à 9,65 $ par jour. Le premier volet s'adresse à celles souhaitant convertir leurs places tout en maintenant leur statut de garderie. Le deuxième s'adresse à celles souhaitant se convertir en CPE. Les garderies qui s'inscriront à l'appel de projets ne pourront faire qu'une seule demande, pour le volet de leur choix.

L'échéancier prévu permettra de livrer les places plus rapidement. Les projets retenus seront annoncés cet été et les places seront graduellement converties dès l'automne.

Il s'agit d'un autre moyen mis en place par le gouvernement du Québec pour remettre de l'argent dans le portefeuille des parents. Depuis 2021, plus de 37 000 nouvelles places à 9,65 $ par jour ont été créées et près de 11 000 places ont été converties en places subventionnées.

Rappelons que la première ministre, Mme Christine Fréchette, a fait de la conversion des places subventionnées une priorité gouvernementale, puisqu'elle a mandaté la ministre de la Famille d'accélérer le processus.

Citation :

« La conversion de ces 5 000 places non subventionnées en places à 9,65 $ est un moyen concret de diminuer la pression sur le portefeuille des familles. Grâce à ce calendrier plus serré, les parents de 5 000 enfants pourront bénéficier d'un répit rapidement. Je suis très fière que notre gouvernement ait créé plus de 37 000 places subventionnées et près de 11 000 places ont été converties en places subventionnées depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en 2021. Les efforts déployés ces dernières années portent leurs fruits et permettent à un plus grand nombre d'enfants d'intégrer notre réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, 10 921 places non subventionnées ont été converties en places subventionnées. En ajoutant les places prévues dans cet appel de projets, près de 16 000 places auront été converties.

Le volet de la conversion des garderies non subventionnées en garderies subventionnées vise les garderies non subventionnées en activité depuis au moins cinq ans et offrant des places pour des enfants de moins de 18 mois (poupons) dans certains territoires des régions administratives suivantes : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Laval, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut consulter le site Web de l'appel de projets pour connaître les territoires précis.

Le volet de la conversion des garderies subventionnées en CPE est ouvert à toutes les garderies non subventionnées du Québec qui exercent leurs activités depuis au moins cinq ans.

Le budget 2026-2027 prévoit un financement de 396,5 millions de dollars sur cinq ans pour la conversion de ces 5 000 places, dont 45,1 millions pour la conversion de 500 places en CPE.

Lien utile :

Conversion en places subventionnées 2026

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected], Cell. : 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]