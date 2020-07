MISSISSAUGA, ON, le 13 juill. 2020 /CNW/ - À l'aéroport international Pearson de Toronto (AIPT), des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), avec l'aide de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont effectué deux saisies importantes de substances contrôlées présumées auprès de voyageurs de retour au pays à bord de vols commerciaux.

Le 18 juin 2020, à l'AIPT, des agents des services frontaliers (ASF) du District des opérations liées aux passagers de l'ASFC ont renvoyé, pour examen secondaire, une femme arrivant de la Jamaïque. Les agents ont examiné six emballages de produits alimentaires qui ont révélé 6,6 kg de cocaïne présumée parmi les produits. L'ASFC estime la valeur de cette saisie à 825 000 $.

Le 23 juin 2020, des agents de l'ASFC ont également renvoyé, pour examen secondaire, une femme arrivant à l'AIPT de la Jamaïque. Les ASF ont examiné les effets personnels de la passagère et ont découvert 3,85 kg de cocaïne présumée dissimulée dans huit emballages de produits alimentaires. L'ASFC estime la valeur de cette saisie à 447 500 $.

Les deux femmes ont été arrêtées, et toute la cocaïne présumée a été confiée à la GRC.

Mavis Coreta Segree, âgée de 76 ans et demeurant à Etobicoke (Ontario), ainsi qu'Amran Jama, âgée de 31 ans et vivant à Hamilton (Ontario) ont toutes deux été accusées :

d'importation d'une substance inscrite à l'Annexe I (cocaïne), en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Mmes Segree et Jama ont été libérées sous caution, mais avec conditions. Les deux femmes se présenteront devant le tribunal, respectivement le 26 août 2020 et le 2 septembre 2020, au palais de justice de Brampton (A. Grenville & William Davis).

Citations

« Ces saisies sont un autre exemple de la collaboration avec nos partenaires de l'exécution de la loi pour empêcher que des stupéfiants n'entrent au Canada. »

- Norm Sheridan, directeur général régional par intérim de l'ASFC, région du Grand Toronto

« Les groupes du crime organisé transnational visent principalement à accroître leur influence, à élargir leur réseau et à augmenter leurs profits. L'importation illégale de stupéfiants, comme la cocaïne, est une des principales sources de revenus de ces groupes. Ces saisies n'auraient pu avoir lieu sans la collaboration étroite et le travail de la GRC et de l'ASFC ainsi que d'autres organismes d'exécution de la loi et partenaires dans la collectivité, et elles démontrent notre engagement envers l'intégrité de la frontière et la sécurité publique. »

- Inspecteur Barry Dolan, agent responsable du détachement de l'aéroport de Toronto.

Les faits en bref

Dans la région du Grand Toronto, plus de 184 kg de cocaïne présumée ont été saisis en 2020.

Toute information sur des activités transfrontalières suspectes doit être communiquée au moyen de la ligne sans frais de surveillance de la frontière de l'ASFC, au 1-888-502-9060.

Si vous souhaitez signaler tout type de criminalité, vous pouvez à tout moment contacter votre police locale, la GRC de l' Ontario au 1-800-387-0020 ou faire une déclaration anonyme par l'intermédiaire d'Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS).

