Saint-Laurent témoigne son soutien à la communauté libanaise

« Les membres du conseil de Saint-Laurent se joignent à moi pour adresser nos condoléances au peuple libanais et, en particulier, à la population de Beyrouth après les terribles explosions d'hier. Toutes nos pensées accompagnent actuellement les Libanais et la communauté libanaise du Québec dans leurs souffrances. Nous avons une pensée spéciale pour les familles des victimes et leurs proches. En guise de solidarité, Saint-Laurent a immédiatement mis ses drapeaux en berne. Aujourd'hui, nous avons tous un peu de Liban dans notre cœur. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Beyrouth, la capitale du Liban, a connu le 4 août 2020 des déflagrations d'une puissance inégalée, malgré son histoire déjà tourmentée. La liste des décès et des blessés, très importante, ne cesse pourtant d'augmenter. La ville semble totalement sinistrée et compte désormais des centaines de milliers de sans-abri. Ce tragique événement fait rejaillir de sombres souvenirs des années de conflits armés au Liban.

La population de Saint-Laurent, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles de Montréal puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. La communauté libanaise y est très importante puisqu'elle représente environ 30 % de la population immigrante née au Liban à Montréal.

Comme toute la communauté libanaise vivant au Québec, celle de Saint-Laurent est sous le choc. Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren à Saint-Laurent, et d'origine libanaise, a déclaré sur Twitter : « Mes pensées et prières accompagnent toutes les personnes touchées. Nous sommes tous libanais aujourd'hui. »

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

