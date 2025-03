SAINT-LAURENT, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Laurent reçoit un investissement de plus de 7,3 millions de dollars du gouvernement fédéral pour augmenter sa résilience face aux risques d'inondation lors de pluies abondantes. Octroyée dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), cette aide financière servira à construire des ouvrages de rétention d'eau dans le parc Bois-Franc et dans le projet Midtown, ainsi qu'à poursuivre l'implantation du corridor de biodiversité de Saint-Laurent.

Annoncé par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, par Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, et par Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, ce projet novateur vise l'augmentation de la capacité du réseau pluvial et la diminution des surverses dans la rivière des Prairies en cas de fortes pluies, en plus d'intégrer la nature en milieu urbain afin d'atténuer les effets des vagues de chaleur tout en enrichissant la biodiversité locale.

Le projet comprend trois volets:

L'agrandissement et la modernisation du réservoir permanent du Noroît et des espaces qui l'entourent grâce à la phytotechnologie permettront d'accroître sa capacité tout en adoptant des solutions naturelles pour la gestion des eaux.

et des espaces qui l'entourent grâce à la phytotechnologie permettront d'accroître sa capacité tout en adoptant des solutions naturelles pour la gestion des eaux. L'ajout d'un bassin de rétention dans le parc Midtown , qui offrira une alternative au ruissellement direct des eaux pluviales, privilégiant l'infiltration naturelle pour diminuer la pression sur le réseau de canalisations. Ces mesures écologiques jouent un rôle clé dans la réduction des risques d'inondation et contribuent à la préservation de l'eau dans un contexte durable.

, qui offrira une alternative au ruissellement direct des eaux pluviales, privilégiant l'infiltration naturelle pour diminuer la pression sur le réseau de canalisations. Ces mesures écologiques jouent un rôle clé dans la réduction des risques d'inondation et contribuent à la préservation de l'eau dans un contexte durable. La poursuite du corridor de biodiversité de Saint-Laurent , qui vise à favoriser le déplacement des espèces, à améliorer la résilience des écosystèmes et à contribuer à atténuer les îlots de chaleur, rendant les espaces plus confortables pour les résidents. Ce corridor s'inscrit dans une logique de connectivité écologique entre les milieux naturels, les parcs et les espaces verts de Montréal

Citations

« Dans la lutte contre les changements climatiques, la nature est notre plus grande alliée, comme le prouve ce projet innovant grâce à son utilisation de la phytotechnologie et à sa prise en compte de la biodiversité dans sa conception. Cette initiative, et d'autres similaires, aident les communautés à relever le défi des inondations de plus en plus fréquentes et sévères causées par les changements climatiques. Le corridor de biodiversité de Saint-Laurent est un exemple concret de la manière dont nous pouvons protéger le Canada et bâtir des communautés plus résilientes et durables pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En réponse aux récentes inondations à Saint-Laurent, le corridor de biodiversité présente une solution innovante en intégrant des méthodes naturelles de gestion de l'eau et en améliorant notre infrastructure de rétention de l'eau. Alors que le changement climatique s'intensifie, il est essentiel d'investir dans des solutions durables et tangibles pour renforcer la résilience de nos communautés. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent.

« Dans un contexte d'accélération de changements climatiques et après les terribles inondations de l'été dernier à Saint-Laurent, il est indispensable d'adapter nos mécanismes de sécurité pour nos résidents et nos résidentes, pour leurs biens et pour leur milieu de vie. C'est l'objectif des trois aménagements de ce projet qui permettront également de limiter les dommages à l'environnement et aux infrastructures en cas de fortes pluies. Je veux sincèrement remercier le gouvernement du Canada. Ce financement arrive à point alors que Saint-Laurent entame la deuxième moitié de son Plan d'urgence climatique 2021-2030, lequel vise notamment à se préparer aux changements climatiques et à protéger la biodiversité. Le développement de cette dernière sera même favorisé par ce projet qui vient aussi permettre au corridor de biodiversité de Saint-Laurent de grandir très concrètement. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 348 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution de l'arrondissement de Saint-Laurent devrait s'élever à environ 11 000 000 $.

devrait s'élever à environ 11 000 000 $. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au FAAC.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. À ce jour, plus de 2,92 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 110 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et à résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.



