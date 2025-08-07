DAWSON, YT, le 7 août 2025 /CNW/ - La construction d'un nouveau centre récréatif communautaire débutera bientôt à Dawson, au Yukon, grâce à un investissement conjoint de 63,9 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial.

Le nouveau centre récréatif de Dawson offrira des équipements modernes, sécuritaires et accessibles aux résidents et aux visiteurs. Situé à l'angle sud-est du chemin Dome et de la route North Klondike, le centre sera doté de diverses installations récréatives, notamment une patinoire, des pistes de curling, un centre de conditionnement physique, une aire de jeux intérieure et une piste de marche intérieure. On y trouvera également un espace pour les programmes communautaires, un espace de bureaux et une salle polyvalente.

La conception et la construction du nouveau centre ont été planifiées en fonction des commentaires des membres la communauté et en partenariat avec la Ville de Dawson et les Tr'ondëk Hwëch'in. La nouvelle installation sera ouverte toute l'année et est conçue pour soutenir de manière globale la santé et le bien-être de la population, en plus de respecter les priorités et le patrimoine locaux.

Citations

« Notre gouvernement soutient les projets d'infrastructures locales qui permettent de servir les résidents du Nord et les familles d'une manière plus globale et plus durable. Le nouveau centre récréatif de Dawson sera un lieu accessible et inclusif où les gens pourront se rencontrer et profiter des divers équipements et programmes pendant de nombreuses années. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon

« Nous sommes ravis de contribuer à la construction d'un nouveau centre récréatif pour la communauté de Dawson. Ce projet ne consiste pas seulement à construire un bâtiment. Il vise à créer un espace où les gens pourront se rencontrer, rester actifs et maintenir leurs liens pendant de nombreuses années. C'est une promesse que nous avons faite aux membres de la communauté, et nous sommes ravis de pouvoir la tenir et concrétiser ce projet. Nous remercions chaleureusement la Ville de Dawson, le gouvernement du Canada et les Trʼondëk Hwëchʼin pour leur solide partenariat et leur engagement commun à rendre cette vision possible. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« Les Tr'ondëk Hwëch'in sont ravis que ce projet tant attendu soit sur le point de se concrétiser sur leur territoire traditionnel. Nous sommes reconnaissants pour toute la planification et les réflexions approfondies qui ont permis de concevoir une installation adaptée à notre communauté. Des installations et des programmes récréatifs adaptés à la culture et inclusifs constituent un élément essentiel des collectivités en santé, en particulier dans le Nord. Nous sommes heureux à l'idée de travailler avec nos partenaires du gouvernement du Canada, du gouvernement du Yukon et de la Ville de Dawson pour faire en sorte que le nouveau centre récréatif de Dawson soit apprécié, entretenu et célébré par et pour notre communauté pendant de nombreuses années. »

Hähkè Darren Taylor, Tr'ondëk Hwëch'in

« C'est un moment de fierté et de transformation pour Dawson. Depuis des années, notre communauté exprime une vision claire : un centre récréatif moderne qui reflète notre identité et qui favorise la santé, le bien-être et les liens sociaux de tous les résidents. Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure pour concrétiser cette vision. Au nom du conseil municipal et de la communauté, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon pour leur investissement substantiel et leur soutien indéfectible à l'égard de ce projet qui façonnera l'avenir. Je tiens également à remercier nos partenaires des Tr'ondëk Hwëch'in pour leur collaboration et leurs conseils culturels tout au long du processus de planification. Ensemble, nous construisons bien plus qu'une simple installation : nous investissons dans l'esprit de communauté, l'inclusivité et les possibilités pour les générations à venir. »

Stephen Johnson, maire de la Ville de Dawson

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 40 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et 7 925 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Yukon fournit 15 975 000 $.

investit 40 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et 7 925 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement du fournit 15 975 000 $. Le gouvernement du Yukon investit 8,3 millions de dollars supplémentaires dans la préparation du site, notamment le nivellement du terrain et la gestion des eaux pluviales.

investit 8,3 millions de dollars supplémentaires dans la préparation du site, notamment le nivellement du terrain et la gestion des eaux pluviales. Le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives soutient l'amélioration des infrastructures culturelles, des installations de loisirs et des infrastructures communautaires.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires, ainsi que la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 23 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 219,3 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant plus de 66,7 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 219,3 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant plus de 66,7 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

