NORTH BAY, ON, le 6 août 2025 /CNW/ - North Bay se prépare à mettre en place un réseau de transport en commun plus durable et plus pratique grâce à un investissement combiné de plus de 20,6 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de la ville de North Bay.

Annoncé aujourd'hui par la députée fédérale Pauline Rochefort, le député provincial Vic Fedeli et le maire Peter Chirico, ce financement permettra de rendre le transport en commun plus sûr et plus facile à utiliser, tout en réduisant les émissions de carbone. Grâce à cet investissement, huit autobus conventionnels de la flotte de North Bay Transit seront remplacés par des autobus hybrides, de nouveaux trottoirs seront construits et le réseau d'évacuation des eaux pluviales sera amélioré. La Ville utilisera également ces fonds pour moderniser un terminus de transport en commun et le système de perception des droits de transport.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, réduisent la pollution et rendent la vie plus abordable.

« Le transport en commun est essentiel pour bâtir des collectivités et les connecter tout en les renforçant. Grâce à ce nouveau financement pour le transport en commun, il deviendra plus sûr et plus facile pour les gens de notre collectivité de se rendre là où ils doivent aller, tout en réduisant les émissions. »

Pauline Rochefort, députée de Nipissing--Timiskaming

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement investit près de 70 milliards de dollars pour réaliser la plus grande expansion du transport en commun de l'histoire du Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser et d'étendre les infrastructures de transport en commun à North Bay, de relier davantage de résidents de notre collectivité à des logements et à des emplois, de soutenir les entreprises locales et de stimuler l'économie de North Bay, tout en protégeant l'Ontario contre l'incertitude économique et les droits de douane injustes imposés par les États-Unis. »

Vic Fedeli, député provincial de Nipissing

« Cet investissement nous aidera à soutenir et à améliorer un système de transport en commun plus durable et plus moderne à North Bay. Des autobus hybrides à la modernisation des infrastructures, ces projets rendront le transport en commun plus sûr, plus accessible et plus pratique pour tous. Nous sommes reconnaissants du soutien continu reçu dans le cadre du PIIC au fil des ans; il a joué un rôle déterminant pour nous aider à renforcer le réseau de transport en commun de notre ville. »

Peter Chirico, maire de North Bay

Document d'information : Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun pour les résidents de North Bay

Dans le cadre du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement investit 8 362 099 $, le gouvernement de l' Ontario y consacre 6 896 755 $ et la contribution de la Ville de North Bay s'élève à 5 433 480 $.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards de dollars destinés à soutenir l'acquisition d'autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et de grands projets visant à accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain sur lesquels de nombreux Canadiens comptent quotidiennement.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif à partir des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 70 milliards de dollars sur les dix prochaines années pour développer le transport en commun.

L' Ontario fournit également 784 736 $ à la Ville de North Bay dans le cadre du Programme de financement par la taxe sur l'essence de 2024-2025. Ce programme offre aux municipalités ontariennes une source de financement stable et réservé, pouvant être utilisé pour accroître le service de transport en commun, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité afin d'augmenter la fréquentation.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

