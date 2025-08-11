MOUNT LORNE, YT, le 11 août 2025 /CNW/ - Les services de traitement de l'eau seront améliorés à Mount Lorne grâce à un investissement de plus de 3,6 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Le financement servira à concevoir et à construire une nouvelle station de traitement de l'eau et des infrastructures secondaires afin de produire une eau potable qui répondra aux besoins actuels et à la croissance future de la collectivité. Le projet, géré par le gouvernement du Yukon, comprend la mise en place de systèmes de filtration et de désinfection modernes. Il vise également à raccorder le centre communautaire Lorne Mountain au nouveau réseau d'approvisionnement en eau potable grâce à une conduite d'eau souterraine protégée contre le gel, assurant ainsi une résilience à long terme face aux changements climatiques.

La future station de traitement de l'eau et les infrastructures connexes contribueront à fournir une eau potable plus sûre et plus fiable aux résidents de Mount Lorne.

Citations

« Fournir aux collectivités une eau potable fiable est une priorité absolue. Grâce à cette nouvelle station, les résidents et les visiteurs de Mount Lorne auront accès à une eau potable salubre tout au long de l'année, ce qui favorisera à la fois la santé publique et le développement de la collectivité. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour réaliser des projets d'infrastructure verte et fournir des services essentiels fiables partout au Canada. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous remercions le gouvernement du Canada de soutenir l'amélioration des services de traitement de l'eau à Mount Lorne. Grâce à cet investissement, nous mettons en place des infrastructures essentielles au développement d'une collectivité résiliente. C'est une autre façon pour nous de respecter notre engagement qui consiste à bâtir un avenir plus sain et plus durable pour les Yukonnais. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

« La nouvelle station de traitement constituera un atout majeur pour les résidents de Mount Lorne. Elle répondra aux besoins du centre communautaire de Mount Lorne et permettra de remplacer le vieux puits. De plus, de nombreux résidents qui dépendent du service public d'approvisionnement en eau pour leur usage domestique bénéficieront d'un accès amélioré et plus fiable. De nombreux membres de notre collectivité ont travaillé pendant des années pour que ce projet franchisse cette étape. Nous sommes tous très heureux de voir que ce projet va de l'avant. Nous remercions les gouvernements fédéral et territorial pour leur soutien, grâce auquel nous pourrons mener ce projet à bien pour nos citoyens. »

Kevin Kennedy, président du conseil consultatif local de Mount Lorne

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 139,4 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant près de 31,5 millions de dollars.

