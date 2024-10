Saint-Laurent adopte un budget de 83,1 M$ et un Programme décennal d'immobilisations de 96,2 M$ pour soutenir sa croissance et assurer son développement

SAINT-LAURENT, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Lors de sa séance générale tenue le 1er octobre, le conseil de Saint-Laurent a adopté son budget pour l'année 2025. S'élevant à 83 162 800 $, celui-ci représente une augmentation de 1 842 600 $, comparativement au budget de 81 320 200 $ retenu pour l'exercice 2024. Un montant de 997 000 $ provenant de surplus a été utilisé pour atteindre l'équilibre.

Au cours de la même séance, le conseil a également adopté pour son Programme décennal d'immobilisations (PDI). Portant sur les années 2025 à 2034, il est doté d'une enveloppe de 96,2 M$ pour réaliser divers projets sur un horizon de dix ans. Ceux-ci représenteront à terme des investissements de 201,7 M$ au bénéfice de la communauté.

Le budget en bref

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, 14,9 M$ seront consacrés à l'administration générale, 1,5 M$ à la sécurité publique et 5,9 M$ à l'hygiène du milieu, qui comprend, par exemple, l'entretien du réseau local d'aqueduc et d'égout. Une somme de 1,9 M$ sera réservée à la santé et au bien-être, 6,9 M$ à l'aménagement, à l'urbanisme et au développement, de même que 31 M$ aux loisirs et à la culture, incluant l'entretien des parcs. Enfin, 21 M$ seront réservés pour le transport, lequel comprend les travaux de voirie et le déneigement.

Aussi, malgré l'importante l'inflation survenue en 2024, l'arrondissement a été en mesure de réduire, pour 2025, le taux de taxation locale. Il passera donc de 0,0674 $ à 0,0623 $ par tranche de 100 $ d'évaluation.

Citation

« Avec l'arrivée du REM et de plusieurs autres grands projets de mobilité urbaine qui en feront un carrefour stratégique, Saint-Laurent est à l'aube d'une transformation promettant des impacts positifs considérables sur son attractivité et son économie. Il importait donc pour l'arrondissement de confectionner un budget apte à soutenir cette croissance efficacement et à boucler à terme les chantiers sous sa responsabilité sans diminuer ses services ni créer de pression supplémentaire sur sa communauté. Celle-ci ayant été durement éprouvée par l'inflation ces dernières années, nous avons choisi de recourir exceptionnellement à nos surplus pour réduire notre taxe locale de façon à limiter l'impact de la hausse des valeurs foncières. Nous espérons que cette mesure lui permettra de souffler en 2025, pendant que l'inflation continue de redescendre lentement mais sûrement à un niveau souhaitable pour retrouver l'équilibre. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

FAITS SAILLANTS

Budget 2025

Répartition des principales sources de revenus :

Transferts de la Ville de Montréal, incluant un revenu anticipé de permis de construction :

59 258 300 $

59 258 300 $ Revenus de taxation locale : 18 110 700 $

Revenus de tarification locale : 4 796 800 $

Affectation de surplus : 997 000 $

Total : 83 162 800 $

Répartition des principales dépenses par activité :

Administration générale : 14 875 200 $

Aménagement, urbanisme et développement : 6 925 600 $

Hygiène du milieu : 5 904 200 $

Loisirs et culture : 31 022 900 $

Santé et bien-être : 1 915 800 $

Sécurité publique : 1 536 300 $

Transport : 20 982 800 $

Total : 83 162 800 $

PDI : Actions prioritaires pour 2025-2027

Mise aux normes du Complexe sportif et du Centre des loisirs

Mise aux normes des espaces à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

Réfection de pavages, trottoirs et bordures sur le réseau local

Aménagement de divers parcs

Aménagement de la phase 1 du parc Bois-Franc

Mise à niveau des chalets des parcs Chamberland et Saint-Laurent

Réfection de plusieurs sentiers de parcs et terrains sportifs

Remplacement de modules de jeux

Début du remplacement des bassins de piscine des parcs Chamberland, Hartenstein et Saint-Laurent

Travaux de restauration dans le boisé du parc Marcel-Laurin

Poursuite de la conversion vers l'éclairage à DEL dans divers parcs

Mise à niveau de divers stationnements

Travaux pour assurer la sécurité et la convivialité des aménagements sur diverses rues

Le budget 2025 ainsi que le PDI 2025-2034 de l'arrondissement de Saint-Laurent seront transmis au conseil municipal de Montréal, en vue de leur adoption prochaine.

