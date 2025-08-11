Dévoilement de la capsule de l'an 2000 à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - Saint-Laurent a ouvert sa capsule temporelle scellée en l'an 2000 lors d'une cérémonie tenue le 10 août dernier devant une centaine de participants en avant de l'Église Saint-Laurent.

Les membres du conseil, plusieurs autres dignitaires et les résidents et résidentes qui y assistaient ont pu découvrir une sélection d'objets, de lettres et de dessins soigneusement conservés depuis 25 ans et offrant un regard sur la réalité laurentienne à l'aube du 21e siècle et du troisième millénaire.

L’ouverture de la capsule s'est faite en présence des membres du conseil de Saint-Laurent et du député de l'Acadie, André Albert Morin. L'événement a dévoilé une collection d’objets et de témoignages, ces derniers étant empreint d’une grande humanité, de nombreux espoirs et d’imagination pour l’avenir. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Citation

« Cette capsule temporelle représente un véritable pont entre les générations. Elle rappelle d'où nous venons et incite à réfléchir à l'évolution de notre communauté. En redécouvrant ces objets et ces messages du passé, nous pouvons mesurer tout le chemin parcouru et aussi constater la constance de certaines valeurs qui nous unissent encore aujourd'hui comme l'harmonie interculturelle, la protection et la valorisation de l'environnement, l'innovation et le sentiment d'appartenance à Saint-Laurent. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de cet événement, ainsi que celles et ceux qui ont contribué à la création de la capsule en 2000. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

En plus d'une collection d'artefacts du passé, l'ouverture de la capsule a dévoilé des témoignages empreints d'une grande humanité, d'imagination et d'espoir pour l'avenir. Des dizaines de dessins et de textes d'enfants provenant essentiellement d'écoles primaires participantes y décrivent leur prédiction d'un futur technologique à travers l'invention de téléphones cellulaires avancés, de voitures électriques ou encore d'avions ultrarapides.

Parmi les éléments déposés par les citoyens et les citoyennes à la suite d'un concours figuraient notamment un ballon de soccer, un CD de Britney Spears, des circulaires publicitaires et un chandail aux couleurs des camps de jour estivaux de Saint-Laurent.

Une exposition est en préparation afin de permettre à toute la population d'admirer ces témoignages du passé.

De nombreuses personnes ayant déposé des objets à l'époque ont assisté à la cérémonie, certaines faisant spécialement le déplacement depuis Toronto pour l'occasion. Des anciens membres du personnel de ce qui était encore la Ville de Saint-Laurent et qui avaient contribué à la mise en place de cette initiative il y a un quart de siècle étaient également présents.

En route vers 2043!

En prévision du 150e anniversaire de Saint-Laurent, la capsule temporelle sera de nouveau scellée le 20 septembre prochain. L'arrondissement invite les citoyennes et citoyens à proposer d'ici le 25 août au moyen d'un formulaire disponible sur son site Internet formulaire disponible sur son site Internetdes objets qu'ils devront apporter à la mairie afin d'être redécouverts en 2043.

