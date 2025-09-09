Sagard et Baird concluent un partenariat pour élargir l'accès aux investissements alternatifs destinés aux clients de gestion de patrimoine aux États-Unis

MONTRÉAL et MILWAUKEE, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Sagard, gestionnaire mondial multi-stratégies d'actifs alternatifs, et Baird, société internationale de services financiers détenue par ses employés et à capital privé, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique de grande portée. Cette collaboration marque une étape importante dans la stratégie de Sagard visant à bâtir une plateforme mondiale de gestion d'actifs axée sur le marché intermédiaire et renforce sa capacité de distribution au sein du marché américain de gestion de patrimoine. Pour Baird, le partenariat accroît sa capacité à proposer des solutions d'investissements alternatifs différenciées, améliorant ainsi la valeur offerte à ses clients.

Éléments clés du partenariat :

Participation au capital -- Baird acquiert une participation minoritaire au capital de Sagard , devenant son premier actionnaire institutionnel américain.

, devenant son premier actionnaire institutionnel américain. Distribution et développement de l'offre -- Baird soutiendra la distribution des stratégies Sagard adaptées à sa clientèle en gestion privée de patrimoine, avec des initiatives conjointes en matière d'innovation, de mobilisation des conseillers et de développement de l'écosystème.

adaptées à sa clientèle en gestion privée de patrimoine, avec des initiatives conjointes en matière d'innovation, de mobilisation des conseillers et de développement de l'écosystème. Collaboration à long terme -- Les deux organisations entendent, à terme, mettre à profit leurs opérations et réseaux mondiaux pour saisir diverses occasions stratégiques, à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur de la gestion de patrimoine.

« Ce partenariat avec Baird marque une avancée déterminante dans notre stratégie d'entrée sur le marché américain de la gestion de patrimoine, avec une organisation dont le réseau et les valeurs s'accordent étroitement aux nôtres », a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard. « Il s'inscrit dans notre ambition de bâtir une société d'investissement de premier plan axée sur le marché intermédiaire, offrant aux investisseurs particuliers américains un meilleur accès à des placements alternatifs de qualité institutionnelle, dans le cadre d'une alliance mutuellement bénéfique. »

L'activité de gestion privée de patrimoine de Baird (Private Wealth Management), qui supervisait 350 milliards $ US d'actifs au 30 juin 2025, représente sa principale unité d'affaires. Ce partenariat élargit son accès à un portefeuille diversifié de stratégies de marchés privés, en phase avec les besoins de ses clients.

« Le partenariat avec Sagard renforce notre capacité à offrir à nos clients des opportunités d'investissement uniques et nous permet de participer pleinement à la croissance soutenue des actifs alternatifs », a indiqué Steve Booth, président et chef de la direction de Baird. « Leur constance et leur approche innovante s'accordent parfaitement avec notre engagement à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Sagard collaborera également avec Baird au lancement de nouvelles stratégies adaptées au marché américain, soutenues par une équipe de distribution dédiée et une intégration fluide via la plateforme CAIS. Ce partenariat témoigne de l'engagement des deux sociétés en faveur de l'innovation, de solutions axées sur les conseillers et de la création de valeur à long terme dans un paysage nord-américain de la gestion de patrimoine en évolution.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire mondial multi-stratégies d'actifs alternatifs totalisant plus de 32 milliards $ US d'actifs sous gestion, 150 sociétés en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans le capital de risque, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Sagard dispose de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, visitez sagard.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Baird

Fondée en 1919, Baird compte plus de 5 300 associés au service de clients individuels, corporatifs, institutionnels et municipaux. Baird gère plus de 525 milliards $ US d'actifs au 30 juin 2025. Reconnue comme un employeur de choix, Baird s'est classée 13e au palmarès Fortune 100 Best Companies to Work For® 2025, pour une 22e année consécutive. Baird est le nom commercial de Baird Financial Group. Ses principales filiales opérationnelles sont Robert W. Baird & Co. Incorporated et Baird Trust Company aux États-Unis, ainsi que Robert W. Baird Group Ltd. en Europe. Robert W. Baird Limited et Baird Capital Partners Europe Limited sont agréées et réglementées par la Financial Conduct Authority.

Pour plus d'informations, visitez rwbaird.com.

