MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Sagard Private Equity Canada (« Sagard PE »), le nouveau fonds de capital-investissement de Sagard axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation, a annoncé aujourd'hui son premier investissement avec l'acquisition de Groupe LOU-TEC inc., une importante société de location de machineries lourdes, d'outils et d'équipements spécialisés opérant principalement au Québec. Avec l'appui de la direction et des actionnaires actuels du Groupe LOU-TEC, Sagard PE a dirigé cette acquisition en s'associant à Partenaires Walter Capital, Investissement Québec et BDC Capital.

Fondé en 1979, le Groupe LOU-TEC est un chef de file parmi les entreprises de location d'équipement au Québec. Il compte plus de 400 employés répartis dans 30 succursales. Le Groupe LOU-TEC se distingue par son engagement à offrir un service de haute qualité, en proposant un parc d'équipement important, diversifié et bien entretenu dans toutes les catégories clés, y compris celles de l'élévation, de la manutention et de l'excavation.

« Notre investissement dans le Groupe LOU-TEC est un excellent exemple de la stratégie de Sagard PE, qui consiste à s'associer à des entreprises performantes et à collaborer avec des co-investisseurs pour accélérer la progression de ces entreprises vers une position de chef de file sur leur marché. Nous avons été impressionnés par la croissance remarquable de LOU-TEC sur un marché très dynamique, et nous sommes fiers de nous associer au PDG Jean-Marc Dallaire et à son équipe pour notre premier investissement. Nous sommes heureux de continuer d'investir dans le personnel et l'infrastructure de LOU-TEC pour étendre sa présence dans les régions existantes ainsi que de nouvelles géographies. Nous comptons également étendre l'offre de produits afin de renforcer le leadership de LOU-TEC sur le marché de la location d'équipement au Canada. Nous sommes convaincus que ce partenariat profitera aux clients, aux fournisseurs et aux employés », a déclaré Marie-Claude Boisvert, associée et cheffe de Sagard PE.



« Nous sommes honorés de nous associer à Sagard afin de poursuivre notre mission et notre passion pour accompagner nos clients dans la réalisation de leurs travaux de construction, de rénovation et de maintenance. Depuis plus de 40 ans, LOU-TEC a contribué à bâtir le Québec et est devenu un leader dans l'industrie de la location. Grâce à ce nouveau partenariat, Groupe LOU-TEC pourra maintenir le cap sur sa mission, soutenir ses clients pour les rendre meilleurs dans leur réalisation de projets, poursuivre son virage technologique, accélérer sa croissance et conquérir de nouveaux territoires », a déclaré Jean-Marc Dallaire, président-directeur général de Groupe LOU-TEC.

« Walter Capital est heureuse de s'associer à une entreprise comme LOU-TEC, qui s'est forgée une excellente réputation dans son industrie. Nous nous réjouissons à l'idée de participer activement, aux côtés de Sagard, de Jean-Marc Dallaire et de sa solide équipe de direction, à propulser la croissance de LOU-TEC vers une position de chef de file sur le marché », a déclaré Éric Doyon, associé directeur de Partenaires Walter Capital.



« Aux côtés de partenaires financiers d'expérience, Investissement Québec est ravi de participer à l'acquisition de LOU-TEC qui, depuis plus de 40 ans, fait sa marque dans l'industrie de la construction, grâce à une solide équipe de gestion et un vaste réseau de distribution. Cette intervention témoigne de l'engagement de la Société à assurer le maintien des sièges sociaux ici au Québec, à favoriser la croissance de nos chefs de file québécois, tout en soutenant le développement économique de nos régions », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« L'équipe Partenaires investissement de croissance de la BDC se sent privilégiée de soutenir le Groupe LOU-TEC et ses dirigeants dans sa prochaine phase de croissance et d'aider l'entreprise à devenir un chef de file canadien », a ajouté Jean Bédard, associé, Partenaires investissement de croissance.

À propos de Sagard Private Equity Canada

Établi en 2021, Sagard PE se concentre sur les occasions que présente le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation, en s'associant avec des équipes de direction et d'autres co-investisseurs qui ont les mêmes ambitions de supporter les entreprises à accélérer leur croissance, afin de devenir des champions canadiens et des chefs de file de leur marché. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, mais axé sur tout le marché Canadien, Sagard PE déploie actuellement son premier fonds en s'appuyant sur plus de 25 années d'expérience en matière d'investissement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que sur les ressources de l'équipe de création de valeur de Sagard et de son écosystème mondial.

À propos de Groupe LOU-TEC

Fondé en 1979, le Groupe LOU-TEC inc. est un chef de file dans la location de machinerie lourde, d'équipements spécialisés et d'outils utilisés dans les projets de construction, de rénovation et d'entretien de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels.

Profitant d'une forte croissance et toujours à l'affût des nouvelles tendances dans l'industrie, Groupe LOU-TEC investit sans cesse dans de nouveaux équipements et de nouvelles technologies afin d'offrir à ses clients des équipements fiables, sécuritaires et performants.

Les experts à la location de Groupe LOU-TEC sont hautement qualifiés et ont à cœur d'offrir un service personnalisé et irréprochable. Leur mission et leur passion est de contribuer au succès des clients en les rendant meilleurs dans l'accomplissement de leurs projets.

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. www.waltercapital.ca

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital

SOURCE Sagard Holdings

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Adam Daifallah, 514 316-7089, [email protected]

Liens connexes

https://sagardholdings.com/