MONTRÉAL et BRUXELLES, le 13 mars 2025 /CNW/ - Sagard, une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui que Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une société d'investissement de premier plan, acquerra une participation de 5% dans Sagard via sa filiale, GBL Capital. Ce partenariat renforce la stratégie de croissance à long terme de Sagard et constitue une étape clé dans la poursuite de sa croissance et de la création de valeur.

GBL a été investisseur dans plusieurs millésimes de Sagard MidCap (la stratégie de capital-investissement de Sagard sur le marché intermédiaire européen), dans le premier fonds Sagard NewGen (la stratégie d'investissement de Sagard en capital développement technologique et santé en Europe) et dans Portage Capital Solutions (la stratégie d'investissement de Sagard dédiée à la fintech et les services financiers en phase avancée).

GBL acquerra une participation de 5% dans la société de gestion de Sagard et s'engagera à allouer un capital significatif aux stratégies gérées par Sagard au cours des cinq prochaines années. Ce capital renforcera le potentiel de levée de fonds de Sagard, accélérera la capacité de l'entreprise à lancer des offres d'investissement différenciées et soutiendra son expansion stratégique afin de créer une valeur durable.

"Cet investissement constitue une validation forte de notre vision, de notre stratégie et des progrès réalisés à ce jour. Avec le soutien de GBL, nous accélérerons notre trajectoire de croissance, renforcerons nos capacités d'investissement et consoliderons notre position en tant que gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan.", a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard.

GBL et Sagard prévoient de conclure la transaction d'ici la fin du mois de mars 2025. L'investissement de GBL s'élèvera à 33 millions USD pour une valorisation des capitaux propres avant investissement de 600 millions USD.

À propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d'investissement reconnue, cotée en bourse depuis septante ans et présentant un actif net réévalué de €15,7mds à fin décembre 2024. En tant qu'investisseur de premier plan et actif en Europe, GBL se concentre sur la création de valeur à long terme avec le soutien d'un actionnariat familial stable. GBL a pour objectif de développer son portefeuille diversifié au travers d'investissement de qualité dans des actifs cotés, privés directs et privés indirects. En ligne avec sa raison d'être delivering meaningful growth, GBL vise à offrir à ses actionnaires des rendements attractifs, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué par action, un dividende durable et des rachats d'actions propres. GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN code: BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20. Pour plus d'informations, visitez le site www.gbl.com/fr.

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, 150 entreprises en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, visitez le site www.sagard.com/fr.

