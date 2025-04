Suite à ce rapprochement avec une plateforme de secondaires, Sagard propose désormais

une gamme complète de solutions de private equity et élargit son empreinte

d'investissement à l'échelle mondiale

MONTRÉAL et NICE, France, le 16 avril 2025 /CNW/ - Sagard, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir une participation stratégique dans BEX Capital, une société d'investissement spécialisée en secondaires, gérant plus de 2 milliards USD d'actifs. Ce partenariat constitue une étape majeure dans l'expansion de Sagard dans le marché secondaire en private equity, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur de solutions d'investissement alternatives de premier plan.

BEX Capital apportera son expertise approfondie en secondaires de fonds de fonds à l'offre existante de Sagard en primaires, en co-investissements et en secondaires au sein de la plateforme Sagard Private Equity Solutions.

« BEX a construit une franchise remarquable sur le marché des secondaires, avec une base d'investisseurs fidèle et diversifiée ainsi qu'un solide historique de performance. En unissant nos forces, nous renforcerons notre capacité à offrir des solutions innovantes et performantes en secondaires aux investisseurs institutionnels et privés fortunés dans le monde entier », a déclaré Paul Desmarais III, Président et chef de la direction de Sagard.

Ce partenariat permettra la création d'une offre de private equity de grande envergure et diversifiée. L'expertise de BEX dans l'acquisition de participations secondaires dans des fonds de fonds, des fonds de secondaires et des véhicules de co-investissement viendra compléter les stratégies de private equity existantes de Sagard, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement et un accès élargi aux investisseurs.

« L'approche spécialisée et la stratégie d'investissement disciplinée de BEX complètent l'expertise plus large de Sagard en private equity, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour offrir une valeur accrue à nos investisseurs et partenaires », a déclaré Jonathan Tétrault, associé directeur chez Sagard et chef de la direction de Sagard Private Equity Solutions.

L'équipe dirigeante actuelle de BEX continuera à gérer les opérations quotidiennes, y compris les activités d'investissement, en toute indépendance, assurant ainsi la continuité de la stratégie d'investissement et des relations avec les clients et les gérants de fonds de fonds et de fonds secondaires, tout en bénéficiant des ressources et de l'empreinte mondiale de Sagard.

« Ce partenariat passionnant nous permettra de développer notre activité tout en restant fidèles à notre philosophie d'investissement et à nos relations privilégiées avec nos investisseurs et partenaires. En nous associant à Sagard, nous accédons à des ressources élargies, à un plus grand réseau d'investisseurs et à des capacités stratégiques renforcées qui nous permettront de développer des solutions innovantes en secondaires. Nous pourrons ainsi renforcer notre position de spécialiste sur le marché des secondaires », a déclaré Thomas Carbonel, Associé-Gérant chez BEX Capital.

La transaction devrait être finalisée au cours des prochaines semaines et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles. BEX Capital adoptera une marque conjointe avec Sagard afin de refléter ce nouveau partenariat stratégique.

À propos de BEX Capital

BEX Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans les secondaires en private equity, fondée en 2010, avec des bureaux à Nice et à New York. BEX Capital est la première et unique société d'investissement en secondaire entièrement dédiée à l'acquisition de positions dans des fonds de fonds de private equity, des fonds de secondaires et des fonds de co-investissement. BEX Capital gère aujourd'hui plus de 2 milliards USD d'actifs.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bexcapital.com.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, 150 sociétés en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, et de l'immobilier. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, visitez le www.sagard.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Sagard

Médias : [email protected]; [email protected]; Investisseurs : [email protected]; [email protected]