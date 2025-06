LOS ANGELES, le 10 juin 2025 /CNW/ - Sagard, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs avec plus de 27 G$ USD d'actifs sous gestion, annonce le lancement du nouveau Fonds d'équité de CLO (Collateralized Loan Obligation) Sagard (le « Fonds »). Cette initiative représente une occasion attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements améliorés et d'une meilleure diversification, grâce à une exposition aux tranches d'équité de CLO, reconnue pour son profil risque-rendement avantageux.

Le Fonds prévoit investir dans la tranche d'équité des futurs CLO Sagard | HalseyPoint, soit des portefeuilles diversifiés de prêts à effet de levier gérés par Sagard | HalseyPoint, un gestionnaire établi comptant 25 ans d'expérience dans le secteur. Le Fonds cible cette tranche -- historiquement la plus rentable dans la structure d'un CLO -- et vise à générer des flux de trésorerie trimestriels tout en atténuant les risques par une diversification accrue. L'équipe de Sagard et ses sociétés affiliées, ainsi que des grands assureurs et autres investisseurs institutionnels, ont engagé 92,5 M$ en capital1. Le Fonds vise à lever 157,5 M$ additionnels pour atteindre son objectif de 250 M$.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Lynn Hopton et Yvonne Stevens chez Sagard | HalseyPoint afin d'élargir l'accès à notre expertise dans l'équité de CLO. C'est un moment particulièrement propice pour investir dans cette classe d'actifs », a déclaré Adam Vigna, cofondateur et chef des investissements chez Sagard. « Dans un marché des prêts levier d'environ 1,5 T$, rares sont les gestionnaires qui allient une compréhension approfondie des dynamiques de marché à des relations solides dans le marché des prêts syndiqués à large échelle. Ces qualités nous positionnent favorablement pour générer des rendements attrayants de façon constante. »

Caractéristiques clés du Fonds2

Exposition diversifiée : le Fonds investira dans la tranche d'équité de plusieurs CLO, chacun composé d'un portefeuille de prêts garantis soigneusement sélectionnés et gérés par Sagard | HalseyPoint. Cette diversification à l'échelle de multiples CLO et de centaines de prêts contribue à réduire le risque lié à un seul emprunteur ou prêt.





le Fonds investira dans la tranche d'équité de plusieurs CLO, chacun composé d'un portefeuille de prêts garantis soigneusement sélectionnés et gérés par | HalseyPoint. Cette contribue à réduire le risque lié à un seul emprunteur ou prêt. Potentiel de rendement : la tranche d'équité d'un CLO est historiquement celle qui offre le rendement le plus élevé dans la structure de capital , avec des flux de trésorerie trimestriels concentrés en début de période. Le Fonds vise de manière ciblée cette tranche afin de permettre aux investisseurs de capter une portion significative du rendement généré par les actifs de prêts garantis sous-jacents.





la , avec des flux de trésorerie trimestriels concentrés en début de période. Le Fonds vise de manière ciblée cette tranche afin de permettre aux investisseurs de capter une portion significative du rendement généré par les actifs de prêts garantis sous-jacents. Gestion expérimentée : Le Fonds bénéficie de l'historique de l'équipe de Sagard | HalseyPoint. Forte d'une présence de 25 ans sur le marché des CLO, cette équipe est un gestionnaire bien établi, ayant levé et géré avec succès plus de 30 CLO à travers différentes conjonctures économiques.

« Nous constatons avec enthousiasme l'évolution de cette classe d'actifs. Grâce à des conditions favorables sur les marchés primaire et secondaire, et à des occasions d'arbitrage encore intactes, le moment est idéal pour renforcer notre positionnement sur le volet équité. Notre ambition est de lancer davantage de CLO chaque année, et de transférer les gains d'efficacité de tarification à nos investisseurs », a affirmé Lynn Hopton, cofondatrice et associée directrice chez Sagard | HalseyPoint.

En mars 2024, Sagard a acquis une participation de 40 % dans la plateforme CLO HalseyPoint afin de renforcer son offre en crédit. La compagnie opère désormais sous la marque Sagard | HalseyPoint.

À propos de Sagard Credit Partners

Sagard Credit Partners propose des solutions de financement sur mesure aux entreprises privées et publiques du marché intermédiaire au Canada et aux États-Unis. La plateforme d'investissement en crédit de Sagard, en partenariat avec Sagard | HalseyPoint, gère 8,5 G$ d'actifs, incluant 4,5 G$ dans ses stratégies de crédit privé et de prêts seniors, ainsi que 4,0 G$ sous gestion chez Sagard | HalseyPoint dans le secteur des CLO3. Nos investissements sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, notamment en soutien à la croissance, aux fusions et acquisitions, aux refinancements, aux recapitalisations et à d'autres initiatives stratégiques. L'offre de Sagard en crédit comprend des stratégies en crédit opportuniste, prêts seniors, obligations adossées à des prêts (CLO) et solutions de gestion privée.

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 27 G$ USD d'actifs sous gestion, 190 entreprises en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn @Sagard.

_____________________________________

1Les engagements de capital totaux mentionnés aux présentes représentent l'ensemble des engagements de capital reçus par le Fonds à la date des présentes. En raison d'exigences réglementaires et structurelles applicables à certains investisseurs, une partie de ces engagements de capital ne sera pas immédiatement acceptée par le commandité et ne sera donc pas disponible pour être appelée par le Fonds. Le commandité a convenu que, à mesure que des engagements de capital additionnels seront reçus lors de clôtures subséquentes, les engagements retenus seront acceptés et rendus disponibles pour le Fonds. Toutefois, rien ne garantit que le Fonds recevra les engagements de capital additionnels nécessaires pour rendre l'ensemble du capital engagé disponible pour appel.

2Rien ne garantit que le Fonds obtiendra des résultats comparables à ceux obtenus par le passé, que les rendements générés par le Fonds seront égaux ou supérieurs à ceux d'autres fonds ou comptes parrainés ou gérés par Sagard | HalseyPoint, ni que le Fonds sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de placement ou d'atteindre ses objectifs d'investissement. Les investisseurs éventuels sont invités à consulter la documentation d'offre du Fonds pour obtenir des renseignements importants supplémentaires sur les risques liés à un investissement dans le Fonds et sur les conflits d'intérêts potentiels qui y sont associés.

3En date de décembre 2024.

SOURCE Sagard

Contact médias : [email protected]