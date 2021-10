Dev Gopalan est nommé associé et gestionnaire de portefeuille

TORONTO, le 20 oct. 2021 /CNW/ - Adam Vigna, Associé directeur et Chef des placements de Sagard Holdings Inc. (ci-après appelé « Sagard »), a annoncé aujourd'hui que Sagard Credit Partners lance un nouveau fonds de prêts seniors garantis, dirigé par Dev Gopalan, qui se joint à la société à titre d'Associé et Gestionnaire de portefeuille.

M. Gopalan, travaillera depuis New York en étroite collaboration avec les membres de l'équipe Sagard Credit Partners et les dirigeants des autres stratégies d'investissement de Sagard. La stratégie en matière de prêts seniors garantis sera axée sur les prêts de premier rang accordés à des entreprises nord-américaines dont le BAIIA est inférieur ou égal à 50 millions de dollars.

Avant de se joindre à Sagard, M. Gopalan a été Président-directeur général d'Angel Island Capital, une société de financement spécialisée qui a fait ses preuves sur les marchés du crédit et a environ quatre milliards de dollars Américains sous gestion. Il a assumé les fonctions de Chef de la division américaine du crédit privé chez KKR, où il a aussi siégé aux Comité d'Investissement et au Comité de suivi du portefeuille. Il a également occupé des postes de direction à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, ainsi que chez Barclays, Goldman Sachs et JPMorgan.

« Dev a fait ses preuves dans le secteur du crédit et nous sommes ravis d'annoncer son embauche. Ses compétences, et surtout son expertise en matière d'élaboration de solutions de financement par emprunt et de recherche d'occasions d'investissement, renforceront notre offre en matière de crédit privé », a affirmé M. Vigna.

« Je suis ravi de participer au lancement de ce nouveau fonds et de travailler avec toute l'équipe, a déclaré M. Gopalan. Sagard est connue pour sa vision à long terme et ses relations étroites avec les entreprises dans lesquelles elle investit. J'ai été attiré par la qualité de son talent et l'étendue de son réseau mondial. »

M. Gopalan est titulaire d'une maîtrise en arts de l'Université Brandeis et d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Georgetown. Il est actuellement membre du conseil d'administration de Rebound Hounds, un organisme de New York qui prend soin des chiens abandonnés.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui gère des actifs de plus de 8 milliards $ US et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement souples, une culture entrepreneuriale et disciplinée et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre catégories d'actif : capital-investissement (Sagard Private Equity Canada, Sagard Europe, Sagard NewGen), crédit privé (Sagard Credit Partners), redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et capital de risque (Portage Ventures et notre partenaire d'écosystème, Diagram Ventures).

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de titres, de produit, de service ou de fonds. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et ne peut être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document ne contient que des renseignements sommaires et aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite par Sagard Holdings Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées ou leurs fonds respectifs quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Certains des énoncés contenus dans ce document sont, ou peuvent être, considérés comme des « énoncés prospectifs. » Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Sagard. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes inhérents, généraux ou spécifiques et qui supposent que les attentes, les prévisions ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les objectifs, les buts et les priorités stratégiques ne soient pas atteints. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

SOURCE Sagard

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Adam Daifallah, [email protected]

Liens connexes

https://www.sagard.com/