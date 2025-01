Faisant suite au lancement récent de son premier fonds de crédit pour investisseurs accrédités, Sagard vise à élargir l'accès à une autre classe d'actifs alternatifs

TORONTO, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Sagard, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui que le Sagard Private Equity Strategies LP (« le Fonds »), son fonds permanent de private equity (capital-investissement) conçu pour les investisseurs accrédités canadiens, est désormais ouvert à la souscription. Le Fonds prévoit une première clôture de 50 millions CAD de capital initial et vise des rendements annuels à long terme entre 14 % et 18 %1,2.

Sagard apportera une expertise de calibre institutionnel aux investisseurs accrédités souhaitant participer au private equity. Cette classe d'actifs vise à offrir des rendements attractifs, une diversification et une exposition à un large univers d'entreprises privées. Le Fonds proposera une solution complète de private equity, en investissant dans un portefeuille diversifié de marchés secondaires, co-investissements et investissements primaires.

« L'univers des entreprises privées est immense - plus grand que celui des entreprises publiques, en fait - et les investisseurs individuels ont eu un accès minimal à ces opportunités d'investissement. En revanche, les investisseurs institutionnels tels que les régimes de retraite allouent depuis de nombreuses années une part significative de leurs portefeuilles à cette classe d'actifs et ont obtenu des rendements solides », a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard.

« Le private equity offre une opportunité de rendements attractifs, et nous croyons que le Fonds pourra offrir une diversification intéressante grâce à l'accès à une variété de compagnies et gestionnaires sur le marché intermédiaire. Une allocation à cette classe d'actifs peut constituer un excellent complément, offrant un potentiel de rendement supplémentaire dans un portefeuille diversifié », a-t-il ajouté.

Dans le domaine des marchés secondaires, le Fonds ciblera des portefeuilles LP matures et des actifs premium, tandis que pour les co-investissements, il sourcera des transactions auprès de gestionnaires performants, en se concentrant sur les entreprises du marché des petites et moyennes capitalisations. Pour les investissements primaires, l'équipe investira de manière sélective avec des gestionnaires de qualité dans le domaine de la croissance et des rachats de petites et moyennes capitalisations.

« Le Fonds est géré par une équipe expérimentée3, cumulant plusieurs décennies d'expertise et un solide historique de performance. Ils ont généré une surperformance significative sur des horizons de cinq, dix et quinze ans, par rapport à l'indice de référence4», a déclaré Jonathan Tetrault, PDG de Sagard Private Equity Solutions - le groupe en charge de la gestion du Fonds.

Les investisseurs peuvent souscrire au Sagard Private Equity Strategies Fund2 via leur conseiller financier chaque mois, avec des rachats trimestriels disponibles sous certaines conditions.5 Il sera admissible aux régimes enregistrés (REER, CELI, REEE, et plus). Les premiers investisseurs bénéficieront de frais réduits, et le seuil minimum d'investissement a été fixé à 25 000 CAD.

« Suite au lancement du Sagard Private Credit Fund l'automne dernier, nous sommes fiers d'amener le private equity aux investisseurs accrédités au Canada », a ajouté Paul Desmarais III. « Ce nouveau fonds souligne notre ferme engagement à rendre les actifs alternatifs accessibles à plus d'investisseurs. »

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte plus de 27 milliards de dollars américains sous gestion, 150 sociétés en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, et de l'immobilier. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, visitez le www.sagard.com or suivez-nous sur LinkedIn @Sagard

1L'objectif d'investissement et les rendements cibles du Fonds ne sont pas garantis. Les rendements cibles ne tiennent pas compte de l'impact potentiel des changements économiques, de marché ou de taux de change, qui peuvent affecter la performance du Fonds. Par conséquent, les rendements cibles sont illustratifs et comportent des limites. Ils sont basés sur des hypothèses et les conditions actuelles du marché. Les rendements cibles visent à démontrer la construction prévue du portefeuille, mais ne reflètent pas une performance réelle, qui peut être influencée par divers facteurs de risque incontrôlables. Il ne peut y avoir aucune garantie que le Fonds atteindra son objectif d'investissement, son rendement cible ou tout autre objectif. Contrairement à la performance réelle, le rendement cible ne peut tenir compte de l'impact que des facteurs économiques, de marché et autres peuvent avoir sur la mise en œuvre d'un programme d'investissement réel. Les rendements des actifs sous-jacents peuvent varier considérablement en fonction des conditions du marché et des changements dans l'allocation du portefeuille. La capacité du Fonds à atteindre le rendement cible est soumise à des facteurs de risque sur lesquels le Fonds peut avoir un contrôle limité ou nul. 2Le "Access Fund" est géré par iCapital Network Canada Ltd., un gestionnaire de fonds d'investissement enregistré. 3Les membres de l'équipe d'investissement font partie de Performance Equity Management, LLC (« PEM »), le gestionnaire de portefeuille du Fonds, et les capacités d'investissement et le track record sont ceux de PEM. 4À des fins d'illustration uniquement. Données au 30/06/2024. Fait référence à la performance point à point sur 5, 10 et 15 ans pour les millésimes 2005-2023 de la stratégie SMA actuelle de PEM (fonds de capital-risque et primaires mondiaux & co-investissements dans la croissance / rachats de petites et moyennes capitalisations). En tant que tel, la performance de la stratégie reflète les investissements réalisés entre le 1/1/2005 et le 31/12/2023 et ne prend pas en compte les investissements détenus par les comptes pendant la période qui ont été réalisés avant le 1/1/2005. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 5Le Fonds s'attend à gérer les flux de capitaux et leur déploiement de manière efficace, notamment via son mécanisme de liquidité. Cependant, la disponibilité d'actifs liquides pour répondre aux demandes de rachat reste incertaine. Les investissements en capital-investissement sont hautement illiquides et peuvent être influencés par des problèmes économiques plus larges, des cycles industriels, des fluctuations de la demande, des perturbations du marché et la disponibilité de capitaux de la part de prêteurs ou d'investisseurs.. Ces facteurs peuvent limiter la capacité du Fonds à acquérir de tels intérêts et restreindre sa capacité à les vendre à leur juste valeur marchande en réponse aux évolutions économiques ou financières. De plus, certains investissements réalisés par le Fonds peuvent nécessiter un temps significatif pour être liquidés, ce qui pourrait empêcher le Fonds de les vendre ou de les céder à des conditions favorables ou d'exécuter toute stratégie de sortie.

Les déclarations sont basées sur les points de vue et opinions subjectifs de Sagard et ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Il ne peut être garanti que des rendements ou des distributions soient réalisés ou que le risque de change financier soit minimisé. Il ne peut y avoir aucune garantie que tout rendement cible soit atteint. Les performances réelles peuvent être nettement inférieures. Il ne peut y avoir aucune garantie qu'un investisseur puisse racheter sa participation dans le Sagard Private Equity Strategies Fund. Veuillez vous référer aux documents organisationnels et d'offre du fonds pour plus de détails. Les caractéristiques d'investissement ciblées ne sont pas nécessairement indicatives des caractéristiques d'investissement futures et il ne peut être garanti que le Fonds aura des caractéristiques d'investissement comparables ou que les caractéristiques d'investissement cibles seront atteintes. Comme pour tous les investissements, un investissement dans les fonds conseillés par Sagard implique des risques importants, y compris la perte totale de l'investissement. Les produits d'investissement tels que les fonds conseillés par Sagard sont conçus uniquement pour les investisseurs sophistiqués capables de supporter la perte de leur investissement. Par conséquent, ces produits d'investissement ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les fonds conseillés par Sagard ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement ou d'autres véhicules d'investissement collectif plus réglementés. Cette présentation ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre d'émission ou de vente, ni d'une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat de titres, ni ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation. Certaines informations contenues dans cette présentation constituent des « déclarations prospectives ». En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou résultats réels ou la performance réelle de tout investissement Sagard peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives.

Ce document ou matériel (ce « document ») s'adresse uniquement aux résidents canadiens qui sont des « investisseurs accrédités » tels que définis à l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et des « clients autorisés » tels que définis à l'article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription, les dispenses et les obligations continues des inscrits. Ce document n'est pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme un document d'offre, une publicité ou une offre publique de titres décrits ici dans une province ou un territoire du Canada (chacun, une « juridiction canadienne »). En aucun cas, ce document ne doit être interprété comme une offre de vente de titres ou la fourniture de conseils en lien avec des titres quelconques. Toute offre ou vente de titres décrits dans ce document sera effectuée conformément aux documents de placement privé définitifs relatifs aux titres, qui ne comprennent pas ce document. De plus, toute offre ou vente de, ou conseil relatif à, des titres décrits dans ce document sera effectuée uniquement par un courtier ou conseiller enregistré ou bénéficiant d'une dispense d'inscription dans la juridiction canadienne applicable. Aucune autorité en valeurs mobilières canadienne n'a examiné ou approuvé l'information contenue dans ce document ou les mérites de tout titre décrit dans ce document, et toute déclaration contraire constitue une infraction.

Divulgation sur les performances hypothétiques. Certains des rendements présentés sont à des fins d'illustration uniquement et ne représentent pas une performance réellement obtenue par un investisseur. Certaines hypothèses ont été faites à des fins hypothétiques et sont peu susceptibles d'être réalisées par un client unique. L'analyse des performances hypothétiques présentées doit être considérée comme un des nombreux facteurs et éléments pertinents pour former une opinion générale ou une vue macro sur les profils de rendement et de risque d'un portefeuille existant ou proposé, et ne doit pas être considérée comme un indicateur de la performance future ou du risque d'un portefeuille existant ou futur, ou d'une future allocation ou rééquilibrage d'un portefeuille existant. Les profils de risque ou de rendement des avoirs réels d'un portefeuille, et les corrélations des avoirs réels au sein d'un portefeuille, peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux présentés dans un portefeuille hypothétique. Aucune représentation ou garantie n'est faite quant au caractère raisonnable du portefeuille supposé. Les rendements hypothétiques comportent de nombreuses limites inhérentes et peuvent ne pas refléter l'impact que des facteurs économiques et de marché importants auraient pu avoir sur le processus de prise de décision si les fonds des clients avaient été réellement gérés de la manière indiquée pour un client unique. La performance réelle pour un client unique peut différer considérablement de la performance hypothétique présentée. Les fonds ou investissements qui ont été sélectionnés pour inclusion peuvent avoir eu une meilleure performance que les fonds ou investissements qui n'ont pas été sélectionnés pour inclusion. Si de tels fonds ou investissements avaient été inclus, la performance présentée serait inférieure. Les changements dans les hypothèses peuvent avoir un impact significatif sur les rendements hypothétiques présentés, y compris des pertes. Les indices Cambridge représentent la performance médiane de tous les fonds dans chaque millésime respectif. Consultez les notes explicatives pour plus de détails sur les benchmarks.

