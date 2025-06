OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, est heureuse d'annoncer que Sa Majesté le roi Charles III a approuvé le nouveau modèle du grand sceau du Canada lors de sa récente visite royale.

Le grand sceau du Canada est l'un des plus anciens instruments du gouvernement. Depuis les débuts de notre nation, le grand sceau du Canada authentifie les actes les plus importants au pays. Il symbolise le pouvoir et l'autorité de la Couronne au sein de notre système parlementaire. Le sceau est apposé aux documents officiels comme les proclamations royales et les commissions relatives à la nomination des lieutenants-gouverneurs, des ministres, des sénateurs et des juges.

Un sceau est créé pour chaque nouveau souverain. Le nouveau sceau autorisé par le roi est le sixième d'une série lancée sous le règne de la reine Victoria en 1867. Chaque sceau de la série est un symbole essentiel et respecté de la souveraineté du Canada.

Nouvelle conception

La conception du nouveau sceau allie deux éléments distincts : un disque central entouré d'un anneau. Le disque central est un élément permanent, tandis que l'anneau est propre au monarque régnant et peut être actualisé en conséquence.

Dans le disque central, la couronne royale canadienne apparaît à l'intérieur d'une bordure décorative rappelant l'architecture de la rotonde de la Confédération, dans l'édifice du Centre du Parlement. Sur l'anneau extérieur, on peut lire CHARLES III • KING OF CANADA • ROI DU CANADA.

Il s'agit d'une création de M. Samy Khalid, héraut d'armes du Canada, et de Mme Cathy Bursey-Sabourin, ancienne artiste principale de l'Autorité héraldique du Canada.

Citations

« Le nouveau modèle du grand sceau du Canada est un puissant symbole de la souveraineté et de l'identité de notre nation. Il rend hommage à nos traditions profondément enracinées, tout en embrassant le Canada d'aujourd'hui, un pays inclusif, en évolution et fier de son patrimoine. Ce sceau continuera d'imprimer sa marque dignement sur nos documents d'État les plus importants. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

« L'héraldique est l'art de communiquer au moyen de symboles, et par cette nouvelle conception, nous racontons une histoire qui s'étend sur de nombreuses générations. Le grand sceau n'est pas que l'emblème de l'État, il nous représente en tant que peuple. Ancré dans l'histoire et conçu avec soin, il permet de projeter dans l'avenir le patrimoine de notre pays. »

M. Samy Khalid, héraut d'armes du Canada

Faits en bref

Au moment de son entrée en fonction, chaque gouverneur général est officiellement chargé de la garde du grand sceau, à titre de représentant de la Couronne. Le sceau est ensuite remis au registraire général du Canada (ministre de l'Industrie) qui est responsable de son utilisation et de sa sécurité.

(ministre de l'Industrie) qui est responsable de son utilisation et de sa sécurité. Le grand sceau est apposé sur tous les documents officiels comme les proclamations royales et les commissions relatives à la nomination des lieutenants-gouverneurs, des ministres, des sénateurs et des juges.

La Monnaie royale canadienne fabriquera le grand sceau, qui commencera à être utilisé plus tard cette année.

Le gouverneur général est le chef de l'Autorité héraldique du Canada , le service fédéral chargé de créer et d'enregistrer les armoiries, drapeaux et insignes.

, le service fédéral chargé de créer et d'enregistrer les armoiries, drapeaux et insignes. L'Autorité héraldique du Canada a été créée en 1988, lorsque le gouverneur général du Canada a été autorisé par lettres patentes à exercer la prérogative royale en matière d'héraldique au Canada .

Note à l'intention des médias :

M. Samy Khalid, héraut d'armes de l'Autorité héraldique du Canada , est à la disposition des membres des médias pour donner des entrevues au sujet de la création du grand sceau et de ses détails héraldiques.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]