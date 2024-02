OTTAWA, ON, le 11 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie viendra en visite au Canada le 14 février 2024.

Au cours de la visite, les dirigeants discuteront de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Ils réfléchiront à des moyens d'accroître la livraison rapide et sans entrave de l'aide humanitaire urgente aux civils à Gaza, au soutien à un cessez-le-feu durable et à la voie à suivre pour parvenir à une paix durable dans la région.

Citation

« Le partenariat entre le Canada et la Jordanie est profond et durable. Je me réjouis à l'idée d'accueillir de nouveau Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada pour que nous puissions discuter de nos priorités communes, notamment celles d'établir une voie à suivre pour instaurer une paix durable chez les Israéliens et les Palestiniens et de travailler ensemble en vue de réclamer un cessez-le-feu durable. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la septième visite de Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada depuis son accession au trône en 1999.

II au Canada depuis son accession au trône en 1999. Le Canada et la Jordanie collaborent de près dans des tribunes multilatérales, telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Cour pénale internationale, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce.

