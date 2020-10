S'inspirer de l'audace du passé pour façonner l'avenir de l'enseignement supérieur

50e anniversaire du décès de Mgr Alphonse-Marie Parent

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En ce jour du 50e anniversaire du décès de Monseigneur Alphonse-Marie Parent, la Fédération des cégeps et le réseau de l'Université du Québec souhaitent rappeler son apport considérable à l'établissement des fondations du système d'éducation du Québec moderne ainsi qu'à la démocratisation de l'enseignement supérieur, et proposent de s'en inspirer pour faire face aux défis touchant notre avenir collectif.

Si l'histoire a retenu le nom de Mgr Parent, c'est grâce à son travail à la tête de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec. Au cœur d'une période sociale effervescente, la Commission organise des consultations publiques dans huit villes du Québec, où elle reçoit plus 300 mémoires issus de tous les milieux, en plus de mener des entretiens avec de nombreux experts. Après des années de travaux, la Commission propose son diagnostic du système d'éducation, assorti de 576 recommandations.

Audacieuses, ces recommandations reposent sur des valeurs et une vision forte, telles qu'exprimées dans le premier des cinq rapports parus en 1963, et qui résonnent encore dans nos débats contemporains : « Le droit de chacun à l'instruction, idée moderne, réclame que l'on dispense l'enseignement à tous les enfants sans distinction de classe, de race, de croyance; et cela de l'école primaire jusqu'à l'université. L'éducation n'est plus, comme autrefois, le privilège d'une élite. »

À plusieurs égards, le projet de société proposé par la Commission Parent rompt avec le système en place. « Aujourd'hui encore les principes de la Commission Parent sont au fondement de nos institutions modernes d'enseignement, que ce soit la laïcité, la démocratisation des savoirs, l'autonomie institutionnelle ou la liberté académique. Ce projet précisait aussi qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer les conditions pour que la mission d'éducation soit pleinement rendue à tous les Québécois et à toutes les Québécoises », rappelle Mme Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec.

Pour se donner encore davantage les moyens de ses ambitions, une innovation sociale avait été suggérée et retenue par le gouvernement : doter le Québec de deux nouveaux réseaux consacrés à l'enseignement supérieur, qui se déploieraient, de façon complémentaire dans toutes les régions, au plus près des milieux de vie de la population : le réseau des cégeps (en 1967) et celui de l'Université du Québec (en 1968).

Alors que la population québécoise ne passe alors, en moyenne, que neuf ans sur les bancs d'école, la création de ces nouveaux établissements et la réforme en éducation changeront à jamais le visage du Québec. En 50 ans, la part de la population détenant un diplôme universitaire a été multipliée par quatre. Et grâce aux cégeps, qui ont depuis permis à plus de deux millions de personnes d'obtenir un diplôme collégial, le Québec occupe désormais le premier rang en matière de diplomation postsecondaire au Canada.

« Monseigneur Parent a fait preuve d'une ouverture d'esprit exceptionnelle en donnant suite à la recommandation qui visait à créer le cégep, une idée que les membres de la Commission jugeaient eux-mêmes particulièrement audacieuse. Cette décision s'inscrivait dans un grand mouvement de démocratisation de l'enseignement au Québec, dans une volonté de doter toutes les Québécoises et tous les Québécois de chances égales d'accomplissement personnel et professionnel. Depuis, l'évidente contribution du réseau collégial public à la hausse du savoir chez les individus et au progrès du Québec et de toutes ses régions a illustré à quel point Mgr Parent et ses collègues de la Commission ont fait un choix déterminant pour le Québec. Un choix auquel nous devons collectivement continuer de faire honneur, en donnant à ce réseau les moyens de se développer et en amenant un plus grand nombre de jeunes à y poursuivre des études », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Malgré les avancées majeures, les ambitions qui animaient Mgr Parent et les membres de la Commission doivent en effet demeurer. À l'horizon de 2024, c'est plus des trois quarts des nouveaux emplois qui exigeront une formation de niveau collégial et universitaire. Pourtant l'accessibilité et la réussite aux études supérieures posent toujours des défis pour certains groupes de la population, que ce soit pour ceux n'ayant pas de modèle dans leur famille, les garçons, les personnes issues de milieux socioéconomiques faibles, les Autochtones ou encore les personnes déjà en emploi.

Alors que la crise actuelle nous invite à repenser nos façons de faire et à nous projeter dans l'avenir, inspirons-nous des bâtisseurs de cette époque qui osaient voir grand, voir loin et se donner les moyens de leurs ambitions.

Il est possible de visionner une conférence de M. Guy Rocher, membre survivant de la Commission Parent, qui traite notamment des travaux de cette dernière dans le cadre du congrès de la Fédération des cégeps, ainsi que des vidéos portant sur le rapport Parent sur le site de l'Université du Québec à Montréal.

