Une conversation entre Boucar Diouf et Marie-Marthe Malek lancera la programmation du parcours Arborescences dans le Quartier latin

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Une conversation entre le biologiste, humoriste, auteur et communicateur scientifique, Boucar Diouf, et Marie-Marthe Malek, conférencière innue, enseignante et nukum, inaugurera la programmation du parcours extérieur Arborescences, une initiative de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dans le cadre de la relance du Quartier latin, en collaboration avec Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société de développement commercial du Quartier latin (SDC Quartier latin), grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal.

Banc de travail, conçu par Marilie Baillargeon, Juliette Bilodeau et Maude-Emmanuelle Rancourt, étudiantes programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en design d’événements de l’UQAM. (Groupe CNW/Université du Québec à Montréal) Le Houppier, conçu par Marilie Baillargeon, Juliette Bilodeau et Maude-Emmanuelle Rancourt, étudiantes du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en design d’événements de l’UQAM. (Groupe CNW/Université du Québec à Montréal)

Le public est invité à assister à ces échanges et à apprécier les perspectives croisées de Boucar Diouf, à qui l'UQAM vient de décerner un doctorat honoris causa, et de Marie-Marthe Malek.

Au programme : des histoires, des apprentissages, des questions et des remises en question dans une atmosphère conviviale et accueillante. La conversation sera animée par le sociologue Jean-Philippe Pleau et enregistrée pour la 150e édition de son émission Réfléchir à voix haute sur les ondes d'ICI Première.

Quand : mercredi 18 juin, 14 h 30

Où : UQAM, cour intérieure du pavillon Hubert-Aquin (accessible par le côté sud de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Berri et Saint-Denis).

En cas de pluie, la conversation aura lieu à l'UQAM dans le hall de la Bibliothèque centrale du pavillon Hubert-Aquin, 400, rue Sainte-Catherine Est, au niveau métro.

**Inscription obligatoire sur le site web quartierlatin.uqam.ca

Un projet rassembleur pour la relance du Quartier latin

Cette rencontre inédite prendra place autour de l'installation « Banc de travail », l'un des trois dispositifs du parcours extérieur Arborescences conçu par des étudiantes du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en design d'événements de l'UQAM.

Marilie Baillargeon, Juliette Bilodeau et Maude-Emmanuelle Rancourt ont réalisé le projet dans le cadre d'un stage à la coopérative de design urbain Le Comité. Les deux autres composantes, « Le Houppier » et « L'Aiguille », seront installées respectivement sur le parvis de la Grande Bibliothèque et dans l'espace public en juillet et en septembre 2025.

Pour la vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin de l'UQAM, Priscilla Ananian, « ce projet incarne bien la posture apprenante en favorisant les liens et les multiples ramifications culturelles et éducatives, actuelles et potentielles, entre les différents partenaires et institutions du Quartier latin. Les trois dispositifs accueilleront ainsi une programmation riche et diversifiée qui prend racine dans l'identité même du quartier. »

De la mi-juin à la mi-octobre, la programmation d'Arborescences sera offerte à l'ensemble des personnes fréquentant le Quartier latin, en mettant à contribution l'expertise de BAnQ pour la médiation culturelle sous la coordination de la SDC Quartier latin.

Ainsi, dès le 7 juillet prochain, BAnQ inaugurera « Le Houppier » sur le parvis de la Grande Bibliothèque en proposant un événement culturel spécial en collaboration avec Montréal Complètement Cirque. D'autres activités sous le thème de l'apprentissage y seront présentées tout au long de la saison.

« En imaginant une part de la programmation d'Arborescences, BAnQ concrétise une idée originale : faire vivre la posture apprenante à vie hors des lieux formels. Nous sortons le savoir et la culture de nos murs pour proposer un parcours culturel pensé comme une invitation à apprendre, à ciel ouvert. L'idée de société apprenante portée par BAnQ prend corps dans un parcours concret qui jalonnera le Quartier latin de lieux vibrants, propices à la médiation et à l'échange. À celles et ceux qui sont curieux, nous répondons : rendez-vous dans le Quartier latin ! » Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

« Par son intégration harmonieuse à la piétonnisation estivale et sa contribution tangible à l'effervescence culturelle du secteur, le projet Arborescences s'inscrit directement dans notre volonté de bâtir un environnement d'affaires sain, attrayant et durable pour le Quartier latin. » Julien Vaillancourt Laliberté, directeur général de la SDC du Quartier latin.

« La Ville de Montréal est fière de soutenir la relance du Quartier latin. Le projet Arborescences, qui allie art, savoir et inclusion, incarne pleinement cette volonté commune de faire du Quartier un milieu culturel, vivant et accueillant. Nous saluons le travail de tous les partenaires du milieu qui, par leur collaboration, ont permis de créer un parcours offrant des espaces de rencontre accessibles et inspirants, propices à la réflexion, au dialogue et à l'ouverture. » Robert Beaudry, responsable de l'itinérance et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal.



Les trois composantes du parcours Arborescences constituent le premier jalon du Parcours signature Quartier latin. Ce projet d'envergure est une initiative de l'UQAM soutenue par une subvention du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le Fonds signature métropole. Il comprendra une programmation articulée notamment autour de murales, de marquage au sol et de dispositifs d'éclairage afin d'animer le Quartier latin, en collaboration notamment avec BAnQ, le Partenariat du Quartier des spectacles et la SDC du Quartier latin, la Maison de la chanson et de la musique du Québec, l'ADISQ, l'École nationale de l'humour et d'autres institutions culturelles et organismes communautaires du quartier.

Information sur le projet et sa démarche : quartierlatin.uqam.ca

Crédits

Conception des installations du parcours

Marilie Baillargeon, Juliette Bilodeau et Maude-Emmanuelle Rancourt, étudiantes au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en design d'événements de l'UQAM.

Encadrement : Delphine Ducharme, doctorante et chargée de cours, Céline Poisson, professeure, Thomas-Bernard Kenniff, professeur à l'École de design de l'UQAM.

Réalisation

Marilie Baillargeon, Juliette Bilodeau et Maude-Emmanuelle Rancourt

Encadrement : Pierre Moro-Lin, Xavier Massicotte et Alizée Fontanez de la coopérative de design Le Comité, responsable de la réalisation

Partenaires de programmation

UQAM, Société de développement commercial du Quartier latin, Bibliothèque et archives nationales du Québec

Financement

Ville de Montréal dans le cadre de l'appel à projets pour dynamiser le Quartier latin.

Production : UQAM

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Cell. : 514 895-0134, [email protected]