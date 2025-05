92e Congrès de l'Acfas - LA RECHERCHE COLLÉGIALE AU CŒUR DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET SOCIALES

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Avec 14 colloques organisés et plus d'une centaine de communications données par des chercheurs et des chercheuses en provenance d'une trentaine de cégeps et de plusieurs centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), la recherche collégiale sera au cœur des solutions technologiques et sociales pour le 92e Congrès de l'Acfas, qui se déroulera du 5 au 9 mai prochains, à École de technologie supérieure, à Montréal.

Colloques : de la recherche collégiale comme moteur pour l'action aux humanités numériques, en passant par les ruralités en transition, la recherche-action partenariale et la communication accessible

Parmi les 14 colloques mis sur pied par des chercheurs et des chercheuses du réseau collégial public cette année, le traditionnel colloque de l'Association pour la recherche au collégial (ARC) est organisé pour la première fois en collaboration avec le Réseau des CCTT -- Synchronex.

La recherche collégiale, un moteur pour l'action (colloque 1)

Lundi 5 et mardi 6 mai

Qu'il s'agisse d'en déployer les résultats sur les plans politique, social, technologique, pédagogique, entrepreneurial ou économique, par exemple, l'action demeure une force motrice, voire vitale, pour la recherche collégiale. Or, l'adoption de pratiques moins conventionnelles que celles auxquelles renvoient les indicateurs traditionnels des retombées de la recherche en enseignement supérieur, soit la mesure du nombre et de la qualité des publications, de la taille du financement public et privé ainsi que des prix obtenus, soulève des enjeux importants. Ceux-ci seront au cœur de ce colloque. Responsables : Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC), Michel Lesage, Réseau des CCTT -- Synchronex, et Nancy Déziel, Centre national en électrochimie et en technologies environnementales.

Vers une éducation à l'environnement maritime : recherches et formations en soutien aux innovations pédagogiques en contexte scolaire et postsecondaire (colloque 11)

Lundi 5 et mardi 6 mai

S'appuyant sur des recherches en éducation et des récits de pratiques, ce colloque explore les innovations pédagogiques et didactiques mises en œuvre pour renforcer la formation et développer des compétences visant à soutenir une éducation à l'environnement maritime. Responsables : David Pelletier, Cégep de Rimouski, Catherine Simard, Sunami Inoue, Émilie Morin et Geneviève Therriault, Université du Québec à Rimouski

Pour une culture favorable à la santé mentale étudiante en enseignement supérieur : miser sur le développement et la mobilisation des connaissances avec les personnes étudiantes (colloque 637)

Lundi 5 et mardi 6 mai

Ce colloque organisé par l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (OSMÉES) et l'Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (ISMÉ) présentera plusieurs projets de recherche sur la santé mentale étudiante menés par les membres de l'OSMÉES et leurs partenaires. Des activités de réflexion, des panels et plusieurs autres types d'activités interactives seront également proposés. Responsables : Benjamin Gallais, Cégep de Jonquière, Julie Lane, Rémi Paré-Beauchemin, Rachel Guertin et Félix Guay-Dufour, Université de Sherbrooke, Saliha Ziam, TÉLUQ, Laura Pelletier, siège social de l'Université du Québec.

Le rôle de la traduction en recherche-création : enjeux méthodologiques et pratiques (colloque 301)

Mardi 6 mai

En examinant les connexions entre traduction et recherche-création, ce colloque explorera la façon dont la traduction peut être appréhendée comme une forme de recherche-création, et comment la recherche-création peut, à son tour, profiter de la traduction comme concept pour se saisir de manière réflexive. Responsables : Mélissa Major, Cégep de Saint-Jérôme, Sylvano Santini, UQAM, René Lemieux et Jonas Fortier, Université Concordia

Réalités sociales contemporaines : et si on donnait une voix aux jeunes ? (colloque 463)

Mardi 6 mai

Afin de poser un regard différent sur les réalités sociales contemporaines de l'enfance à l'adolescence, ce colloque vise à diffuser des travaux de recherche qui donnent une voix aux jeunes sur des sujets qui les concernent. Parmi ces sujets, on pense notamment aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, à l'écoanxiété, à l'usage des écrans et aux risques pouvant y être associés, à l'image corporelle, à la sexualisation précoce, à la médicalisation des comportements des jeunes ainsi qu'aux réalités 2ELGBTQI+. Responsables : Marie-Ève Blackburn et Camélia Dubois-Bouchard, Cégep de Jonquière, Eve Pouliot, Université du Québec à Chicoutimi.

La formation continue en enseignement supérieur : diversité des pratiques et enjeux pour la recherche (colloque 520)

Mardi 6 mai

Les établissements d'enseignement supérieur répondent-ils adéquatement aux besoins et aux aspirations des adultes en reprise d'études ? Comment mieux intégrer les savoirs expérientiels de quiconque œuvre en formation continue (corps enseignant, personnel professionnel et gestionnaires) pour favoriser la réussite des populations adultes en enseignement supérieur ? Ce colloque constitue une occasion privilégiée de faire état des savoirs existants, tant scientifiques qu'expérientiels, et d'intéresser des chercheuses et chercheurs à des dimensions moins documentées des réalités étudiantes en formation continue. Responsable : Jonathan Martel, Collège de Maisonneuve.

Les ruralités en transition : diversité des enjeux et approches collaboratives innovantes (colloque 31)

Du mardi 6 au jeudi 8 mai

Se déroulant sur plusieurs journées, ce colloque tentera de répondre aux questions suivantes : Quels sont les défis contemporains des territoires et des communautés rurales face aux transitions sociales et écologiques ? Quelle est l'utilité des pratiques collaboratives pour accompagner les transitions rurales ? Et quels types de solutions émergent des pratiques collaboratives pour appuyer ces transitions ? Responsables : Steve Joncoux, Cégep de Rivière-du-Loup, Christine Beaudoin, Université de l'Ontario français, Arnaud Scaillerez, Université de Moncton, Laurent Dambre-Sauvage, Université du Québec à Rimouski, Émilie-Jade Poliquin, Institut national de la recherche scientifique, Geneviève Baril, École nationale d'administration publique, Ann Lévesque, Agriculture Agroalimentaire Canada.

Recherche-action partenariale : naviguer entre défis, opportunités et enjeux sensibles (colloque 20)

Mercredi 7 mai

La recherche-action partenariale (RAP) relie la recherche scientifique aux préoccupations réelles des communautés, en intégrant une diversité de parties prenantes. Organisé par l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII), ce colloque a pour objectif d'analyser les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de la recherche-action partenariale, d'évaluer les occasions qu'elle offre, de partager des expériences et de formuler des recommandations pour renforcer les retombées sociales de ces projets. Responsables : Kaisa Vuoristo et Danic Ostiguy, Collège de Maisonneuve, Claire Alvarez et Amani Braa, Université de Montréal.

Le bien-être des cégépien•nes (colloque 401)

Mercredi 7 et jeudi 8 mai

Les jeunes de 15 à 24 ans qui fréquentent les cégeps du Québec sont dans une période développementale et identitaire décisive pour leurs conditions de vie futures et leur état de santé global à l'âge adulte. Ce colloque se penchera notamment sur les enjeux de transition lors du passage du secondaire au cégep, les conditions socioéconomiques et habitudes de vie des jeunes (comme l'alimentation), leur écoanxiété, leur engagement social et scolaire, leur motivation envers leurs études ou encore l'intégration des jeunes issus de la diversité ou aux prises avec diverses difficultés d'apprentissage ou des problèmes de santé mentale. Responsables : Raphaël Canet, Natalie Cormier, François Régimbal, Éric Richard et Julien Archambault, Cégep du Vieux Montréal.

Soutenabilité des parcours et reconnaissance du travail de santé des travailleur•euses en situation de handicap, ayant une maladie et des proches aidant•es (colloque 629)

Jeudi 8 mai

Ce colloque interrogera la soutenabilité des parcours socioprofessionnels des travailleur•ses en situation de handicap, celles et ceux vivant avec une maladie ainsi que leurs proches aidant•es. Il explorera les différents obstacles et leviers à la soutenabilité des parcours pour ces personnes autant du point de vue de la reconnaissance institutionnelle de leur travail de santé que de la mise en place de politiques publiques ou d'aménagements au sein de l'organisation du travail susceptibles de contribuer à leur bien-être et à leur maintien durable en emploi. Responsables : Francis Charrier, Cégep du Vieux Montréal, et Vanessa Rémery, UQAM.

Avis de recherche : création et humanités numériques (colloque 302)

Jeudi 8 et vendredi 9 mai

Par le biais des humanités numériques et de la recherche-création, deux approches qui affirment transformer la recherche universitaire en ne séparant pas la pratique de la théorie, ce colloque s'emploiera à réfléchir notamment aux enjeux esthétiques, épistémiques, éthiques, voire ontologiques de l'utilisation ou du développement d'outils numériques dans et par la création artistique. Responsables : Jean-François Vallée, Collège de Maisonneuve, Dario Brancato, Université Concordia, Margot Mellet, Université de Sherbrooke, Michael Eberle-Sinatra, Katrina Kaustinen, Université de Montréal.

La communication accessible : une responsabilité partagée (colloque 615)

Jeudi 8 et vendredi 9 mai

En réunissant des spécialistes de divers domaines, engagés auprès de différentes populations, ainsi que des personnes directement concernées par ces enjeux, ce colloque encouragera des échanges stimulants pour faire progresser la recherche de solutions concrètes pour les personnes vivant des situations de handicap communicationnelles. Responsables : Audrey Dupont, Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH), Alexandra Tessier, Maude Gagnon, Marie-Christine Hallé, Université du Québec à Trois-Rivières, Sandie Poulin, CIRRIS, Victoria Duda, Université de Montréal.

La méthodologie de recherche en sciences sociales et humaines : une histoire de pratiques ! (colloque 34)

Vendredi 9 mai

Pour souligner les 50 ans de la formation de niveau collégial en techniques de recherche, les enseignantes et enseignants du programme de Techniques de recherche et de gestion de données (TRGD) organisent une journée d'échanges et de réflexions sur l'évolution des pratiques en sciences sociales. Divers enjeux méthodologiques et éthiques y seront discutés, notamment en lien avec l'essor de l'intelligence artificielle, la multiplication des outils d'analyse des données et les nouveaux modes de diffusion. Responsables : Isabelle Jacques, Cégep de Rosemont, Franck Aurelien Tchokouagueu, École nationale d'administration publique, Julie Blackburn, Patrick Dubé et Édith Robert, UQAM.

Réussite collégiale : mesurer pour mieux soutenir (colloque 544)

Vendredi 9 mai

L'objectif de ce colloque est de fédérer les différentes initiatives du réseau collégial en matière de mesure d'efficacité des services de soutien en tenant de répondre à certaines questions. Dans quelle mesure ces services sont-ils efficaces pour soutenir la réussite ? Quels types de soutien sont réellement efficaces et pour quels profils étudiants ? Comment ajuster les services pour maximiser leurs retombées sur des populations vulnérables ? Responsables : Marie-Eve Roussel, Cégep Limoilou, Isabelle Cabot, Cégep Édouard-Montpetit, André Villeneuve et Alain Huot, Université du Québec à Trois-Rivières, Alexandre Moïse, Université de Sherbrooke.

Les communications : des perspectives éthiques de l'IA face à la mort à la recherche-création en contexte numérique, en passant par la transition socioécologique, le consentement sexuel et l'apport des peuples afrodescendants

Que ce soit dans le cadre de colloques organisés par leurs collègues des réseaux collégial ou universitaire, par le biais de communications libres ou de leur participation à des tables rondes, plus d'une centaine de chercheurs et de chercheuses de cégeps présenteront leurs résultats de recherche tout au long de cette semaine de congrès, et ce, dans une pluralité de champs d'études.

Parmi ceux-ci et celles-ci, en ce premier jour de congrès, Emmanuelle Marceau du Cégep du Vieux Montréal s'intéressera aux perspectives éthiques de l'intelligence artificielle utilisée pour apaiser les souffrances du deuil (lundi 5 mai, colloque 33), tandis que David Pelletier du Cégep de Rimouski explorera la complexité des interactions de l'estuaire du Saint-Laurent par l'observation des oiseaux marins (lundi 5 mai, colloque 11).

Le lendemain, place entre autres à Marjolaine Poirier et Steve Joncoux du Cégep de Rivière-du-Loup, qui analyseront cinq approches de transition socioécologique en région (mardi 6 mai, colloque 31), à Maxime Tremblay du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui abordera la question du consentement sexuel à partir de la phénoménologie du soi de Paul Ricœur (mardi 6 mai, colloque 308), ainsi qu'à Tarik Jabrane du Cégep de Trois-Rivières, qui parlera de la valorisation circulaire de la fibre résiduelle aux emballages moulés (mardi 6 mai, colloque 633).

Le jour suivant, pendant que Marilyn Brault et Magali Laurenceau du Collège Lionel-Groulx discuteront des pratiques collaboratives et inclusives pour soutenir les étudiants en situation de handicap dans les cours de français (mercredi 7 mai, colloque 529), Maude Pépin-Charlebois du Cégep Édouard-Montpetit s'intéressera quant à elle au développement de la compétence interculturelle en petite enfance (mercredi 7 mai, colloque 526).

Puis, le jeudi, ce sera notamment au tour de Raphaël Canet, Carolina Iacovino, Esther Illary Altamirano Cueto, Alexandre Fabien Gagné, Héloïse Labarre, Basile Papillon-Christin et Camille Perrault du Cégep du Vieux Montréal de venir présenter leurs résultats de recherche sur l'apport des peuples afrodescendants et des mobilisations environnementales pour la défense des territoires (jeudi 8 mai, colloque 649).

Enfin, au dernier jour de congrès, il sera entre autres possible d'entendre Audrey Auclair du Cégep Lévis-Lauzon expliquer comment mieux accompagner les équipes dans l'interprétation des données (vendredi 9 mai, colloque 544), de même que Jean-François Vallée du Collège de Maisonneuve faire un éloge paradoxal de la recherche-création humaniste en contexte numérique (vendredi 9 mai, colloque 302).

La recherche au cœur des cégeps

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences avec des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des organismes gouvernementaux et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés également de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations, les entreprises, et en particulier, dans les PME. Ils mènent en outre des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En soutenant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps nourrissent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de service aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787