COMPRESSION HISTORIQUE POUR LES CÉGEPS : LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS TIRE LA SONNETTE D'ALARME

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des cégeps dénonce vigoureusement la compression historique de 151 M$ imposée par le gouvernement au réseau collégial public pour 2025-2026. Cette coupe majeure, concentrée en une seule année, est en contradiction flagrante avec les besoins réels du réseau. Elle aura des répercussions importantes : annulation de projets en matière de réussite, suspension de services aux étudiantes et étudiants et une surcharge de travail sans précédent pour le personnel en place.

Compression déguisée

Pour bien saisir l'ampleur du choc : entre 2011 et 2016, des compressions de 154 M$ avaient été étalées sur cinq ans, alors que le gouvernement choisit aujourd'hui d'imposer une réduction d'un montant comparable d'un seul coup, sur une seule année, dans un contexte où la population étudiante est en forte croissance.

Le gouvernement affirme que les allocations de fonctionnement sont plus élevées que jamais. Or, il s'agit d'un rattrapage, non d'un gain réel. Depuis 2016, les hausses budgétaires ont principalement servi à corriger les compressions passées. Quant à l'augmentation annoncée de 0,3 % pour 2025-2026, elle est nettement inférieure à la croissance des coûts d'exploitation qui se situe entre 2 % et 4 % (salaires, énergie, fournitures).

« Derrière l'annonce d'une hausse de 0,3 %, ce sont en réalité 151 M$ de compressions qui vont inévitablement se traduire par moins de services, moins d'accompagnement et donc moins de chances de réussite pour la population étudiante. Cette décision tombe au pire moment, alors que les cégeps accueilleront 24 000 étudiantes et étudiants de plus dans les cinq prochaines années. Comment prétendre valoriser l'enseignement supérieur en coupant les ressources? Ce choix budgétaire soulève de sérieuses questions sur les priorités du gouvernement. Si on veut une relève forte et une société outillée pour affronter l'avenir, il faut renforcer les cégeps et non pas les affaiblir », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Un réseau sous pression, une incohérence majeure

À ces compressions s'ajoutent les nombreuses restrictions déjà imposées par le gouvernement : le gel du recrutement et le plafond des heures rémunérées qui freinent l'embauche et le remplacement du personnel, les quotas limitant le nombre d'étudiantes et étudiants internationaux, et des investissements en infrastructures plafonnés, bien en deçà des besoins. Résultats : près de 500 postes sont vacants, notamment en soutien pédagogique et psychosocial; les déficits en maintien d'actifs se creusent et plusieurs cégeps manquent d'espace pour répondre à l'augmentation de la population étudiante prévue d'ici cinq ans.

FAITS SAILLANTS :

151 M$ de compressions des allocations en fonctionnement en 2025-2026, la plus importante jamais imposée aux cégeps.

Les réinvestissements depuis 2016 constituent un rattrapage après les compressions de 2011 à 2016.

Hausse budgétaire de 0,3 %, alors que les coûts réels augmentent de 2 à 4 %.

Croissance de 24 000 étudiantes et étudiants prévue d'ici cinq ans.

Près de 500 postes non comblés en raison du gel du recrutement en vigueur depuis le 1 er novembre 2024.

novembre 2024. Les allocations en fonctionnement touchent notamment les salaires de tous les membres du personnel des cégeps.

Les cégeps et leurs centres collégiaux de transfert de technologie génèrent 12,4 milliards $ de retombées économiques annuellement.

Un appel au dialogue immédiat

La Fédération appelle le gouvernement à l'ouverture sans délai d'un dialogue afin de trouver rapidement des solutions aux problèmes engendrés par ces coupes massives. Il en va de la réussite de dizaines de milliers de jeunes et d'adultes qui misent sur les cégeps pour assurer leur avenir et contribuer à celui du Québec.

