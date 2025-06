L'UQAM et le CISSS de la Montérégie-Ouest signent une entente de collaboration dans les domaines de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Stéphane Pallage, et le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, Philippe Gribeauval, ont conclu une entente-cadre visant à renforcer les relations de leurs organisations dans le secteur de la santé et des services sociaux.



En matière d'enseignement, des initiatives de collaboration pourront être mises en place à tous les cycles d'études, incluant l'organisation d'écoles d'été, d'événements publics et de stages de formation, de recherche ou de perfectionnement, qu'ils soient crédités ou non.

Ainsi, le CISSS de la Montérégie-Ouest pourra accueillir annuellement des stages dans divers champs d'études de l'UQAM, dont le service social, la kinésiologie, la psychologie, la sexologie ou tout autre domaine développé dans la nouvelle faculté. L'entente prévoit également l'exploration de possibilités de co-développement d'une offre de formation continue et créditée, spécifiquement adaptée aux besoins du CISSS MO.

En matière de recherche, l'entente-cadre ouvrira la voie à la création de programmes de recherche conjoints dans des domaines d'intérêt mutuel. Elle permettra de faciliter les collaborations, par exemple à travers un accès de chercheuses et de chercheurs de l'UQAM aux installations du CISSS MO, dans le but de développer des solutions innovantes en santé.

Cette entente-cadre est prévue pour une première période de trois ans, avec possibilité de reconduction.

Citations

« L'UQAM et le CISSS MO partagent un esprit d'innovation au service de leurs communautés. L'entente-cadre, qui s'inscrit dans la foulée de la création de la nouvelle Faculté des sciences de la santé, permettra d'intensifier la contribution de l'Université dans le domaine de la santé, si important pour le Québec. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM)

« La signature de cette entente témoigne d'une vision partagée par nos deux organisations, celle d'un système de santé et de services sociaux enraciné dans la rigueur scientifique, l'innovation responsable, le développement de la relève et le développement des savoirs au service de la population. »

Philippe Gribeauval, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Ouest (CISSS MO)

