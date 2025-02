TERRITOIRE MUSQUEAM et RICHMOND, BC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - L'aéroport international de Vancouver (YVR) a annoncé aujourd'hui avoir enregistré, en 2024, le deuxième plus grand nombre de passagers de son histoire, soit 26,2 millions.

Cette augmentation de 5 % du nombre de passagers, qui dépasse les 24,9 millions de passagers de l'année précédente, témoigne de l'excellente connectivité nationale et internationale de YVR. Cela illustre aussi sa collaboration continue avec les compagnies aériennes et les organismes touristiques et commerciaux pour renforcer son positionnement de plateforme mondiale incontournable. En 2019, YVR avait déjà atteint ce chiffre en accueillant 26,3 millions de passagers.

De plus, YVR a transporté 339 000 tonnes de fret en 2024, établissant ainsi un nouveau record. Cela représente une hausse de 7 % par rapport aux 316 000 tonnes de 2023, et dépasse même le précédent record de 338 000 tonnes de 2018.

« Je voudrais remercier les 26 000 employés de Sea Island et de YVR qui s'assurent que notre aéroport fonctionne en toute sécurité, tout en offrant une expérience positive aux voyageurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Je tiens également à remercier nos compagnies aériennes partenaires et les agences gouvernementales qui travaillent avec fierté pour relier la Colombie-Britannique au monde chaque jour », a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de YVR.

En 2024, une légère hausse de 0,3 % du nombre de voyageurs domestiques a été observée par rapport à 2023. De même, les vols transfrontaliers entre YVR et les destinations américaines ont connu une hausse significative du nombre de passagers, avec une augmentation de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Finalement, les vols internationaux ont enregistré une augmentation substantielle de 10,4 % du nombre de voyageurs par rapport à 2023.

L'aéroport YVR connaît une hausse du trafic de passagers et de fret, ce qui témoigne de sa position de deuxième aéroport le plus fréquenté au Canada. Il joue également un rôle crucial de moteur économique pour la région métropolitaine de Vancouver et la province. YVR accueille désormais 51 compagnies aériennes desservant 120 destinations nationales et internationales.

Selon une récente analyse réalisée pour YVR, l'aéroport a un impact considérable sur le produit intérieur brut (PIB) du Canada, représentant environ 15 milliards de dollars. Cet impact économique ne se limite pas seulement à l'aéroport, mais s'étend également aux secteurs connexes. En effet, un vol transatlantique quotidien effectué par un gros porteur, comme celui proposé par Air Canada sur la ligne reliant YVR à Shanghai, entraine une hausse importante du PIB, soit 33 millions de dollars. Il soutient également près de 400 emplois à l'aéroport, dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, en plus d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités de développement.

« Nous continuons de nous concentrer sur l'amélioration de l'accessibilité, en investissant dans l'innovation et en nous préparant à devenir une plaque tournante du transport intermodal, ce qui renforce encore la position de l'aéroport international de Vancouver comme infrastructure essentielle de la chaîne d'approvisionnement, qui soutient la connectivité locale et mondiale », a conclu Mme Vrooman.

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plateforme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

SOURCE l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

