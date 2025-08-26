DENVER , le 26 août 2025 /CNW/ - Ardent Mills, chef de file dans le domaine de la meunerie et des ingrédients, annonce aujourd'hui la nomination de Ryan Kelley au poste de directeur des technologies de l'information (CIO). Dans ce rôle, M. Kelley pilotera la stratégie technologique de l'entreprise, en favorisant l'innovation, l'efficacité et la sécurité dans l'ensemble des opérations commerciales.

M. Kelley se joint à Ardent Mills après avoir occupé le poste de CIO et de vice-président principal des technologies et des services d'entreprise chez Par Pacific Holdings. Il y a dirigé la modernisation et l'intégration des systèmes d'entreprise, les initiatives en cybersécurité ainsi que plusieurs projets de transformation numérique. Fort de plus de 20 ans d'expérience en leadership technologique, il possède une solide feuille de route dans la mise en œuvre de solutions évolutives qui soutiennent la croissance, optimisent les processus et améliorent l'expérience client.

M. Kelley est titulaire d'un MBA et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Texas à San Antonio.

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Ardent Mills à un moment aussi stimulant de son parcours de croissance », a affirmé M. Kelley. « Dès mes premières discussions avec l'équipe de direction, j'ai senti qu'il s'agissait d'une organisation animée par une mission forte, un engagement envers l'innovation et une culture de collaboration. J'ai hâte de travailler avec nos équipes pour moderniser nos systèmes, renforcer la prise de décision basée sur les données et offrir des solutions technologiques qui créent de la valeur pour nos employés et nos clients. »

À propos d'Ardent Mills

Ardent Mills transforme la façon dont le monde se nourrit en reliant les consommateurs à des solutions végétales savoureuses. En tant que partenaire de choix dans la meunerie et les ingrédients fonctionnels, nous aidons nos clients et nos communautés à prospérer. Nous avons développé un portefeuille d'ingrédients traditionnels et spécialisés qui permettent de créer les aliments que l'on retrouve sur toutes les tables. Engagés envers l'innovation pour améliorer la qualité de vie et la santé de notre planète, nos équipes conçoivent de nouveaux procédés et produits qui répondent aux tendances en matière de santé, de bien-être et de nutrition. Notre siège social est situé à Denver, au Colorado, et nous exploitons plus de 40 sites aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

