DENVER, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Ardent Mills, chef de file dans le secteur de la minoterie et des ingrédients, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord visant l'acquisition de Stone Mill, une installation spécialisée dans le nettoyage de grains établie à Richardton, au Dakota du Nord. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan de croissance stratégique d'Ardent Mills, qui prévoit des investissements accrus dans les capacités liées aux ingrédients de spécialité et une diversification de son portefeuille de solutions, en complément de ses activités déjà bien établies dans le domaine de la farine de blé.

Stone Mill, fidèle partenaire d'Ardent Mills, met à profit son expertise reconnue dans la transformation de grains, de légumineuses et de semences certifiés sans gluten et à identité préservée, ainsi que dans la réduction microbienne. L'installation située à Richardton constitue un atout stratégique qui permettra à Ardent Mills d'élargir son offre d'ingrédients de remplacement, en ligne avec sa stratégie de croissance à long terme et les besoins évolutifs du marché.

« L'ajout de Stone Mill au réseau d'Ardent Mills reflète notre engagement envers la croissance stratégique et l'innovation », a déclaré Sheryl Wallace, PDG d'Ardent Mills. « Il s'agit d'une solide adéquation culturelle et opérationnelle, ancrée dans un objectif commun, des valeurs et une vision claire pour nourrir les prochaines étapes. Grâce aux capacités de Stone Mill, nous améliorerons la façon dont nous fournissons des solutions mieux adaptées à vos besoins à nos clients, afin qu'ils puissent répondre avec succès aux préférences changeantes des consommateurs. »

« Au fil des ans, Stone Mill a bâti une base solide fondée sur l'innovation, l'intégrité, la qualité exceptionnelle des produits et nos employés. Alors que nous nous tournions vers l'avenir, il était important de trouver un partenaire qui partage cet engagement », explique Daneen Dressler, associée directrice de Stone Mill. « En unissant nos forces à celles d'Ardent Mills, nous nous assurons que Stone Mill, les gens et la communauté qui ont fait de cette usine ce qu'elle est aujourd'hui, continueront de prospérer. Cette transition renforce cette base et positionne l'entreprise pour un succès continu dans les années à venir. »

La transaction aidera les clients à commercialiser plus efficacement des produits novateurs afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions sans gluten et spécialisées en simplifiant les opérations et en approfondissant les partenariats de la chaîne d'approvisionnement, ce qui contribuera à accélérer la mise en marché et à maintenir la qualité constante des produits.

« Aujourd'hui, les consommateurs optent pour un mode de vie plus sain sans vouloir faire de compromis sur leur expérience alimentaire. L'ajout de Stone Mill améliorera notre capacité d'aider nos clients à prendre de l'expansion en toute confiance, en fournissant des solutions de grains spécialisés et sans gluten de haute qualité qui offrent une nutrition et une texture », a déclaré Kurt Long, vice-président de Emerging Nutrition. « En élargissant nos capacités et en approfondissant notre contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, nous serons mieux placés pour être le fournisseur-partenaire de choix et aider nos clients à développer leur portefeuille de produits nutritionnels et sans gluten, apportant aux consommateurs les produits innovants et de qualité qu'ils recherchent. »

À propos d'Ardent Mills

Ardent Mills repense l'avenir de l'alimentation en rapprochant les consommateurs de solutions végétales savoureuses et responsables. En tant que chef de file en minoterie et ingrédients fonctionnels, nous misons sur l'innovation pour propulser des communautés florissantes et des systèmes alimentaires durables. Notre portfolio d'ingrédients, à la fois classiques et émergents, alimente les produits qui façonnent les habitudes alimentaires modernes. Animées par une vision qui intègre mieux-être, nutrition et impact positif, nos équipes développent des procédés et des produits alignés avec les tendances du marché. Notre siège social est situé à Denver, Colorado, et nous gérons plus de 40 installations réparties aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ardentmills.com.

Contact pour les médias :

Kelley Kaiser

[email protected]

(720) 439-5258

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1921613/Ardent_Mills_Logo.jpg

SOURCE Ardent Mills