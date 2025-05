La nouvelle solution de cacao répond aux besoins des clients en leur permettant de réaliser des économies de coûts et en offrant aux fabricants et aux boulangeries une solution polyvalente et respectueuse de l'étiquette.

DENVER, le 14 mai 2025 /CNW/ -- Ardent Mills, chef de file de l'industrie du grain et des ingrédients, a présenté aujourd'hui Cocoa Replace, une solution d'étiquetage propre à base de blé pour la poudre de cacao, développée en réponse aux besoins des clients en matière de flexibilité des ingrédients, de contrôle des coûts et d'approvisionnement. Conçu pour offrir un remplacement fiable allant jusqu'à 25 % dans les produits de boulangerie-pâtisserie, tels que les gâteaux, les brownies, les biscuits et les muffins, Cocoa Replace est la dernière innovation dans le portefeuille croissant d'ingrédients d'Ardent Mills, des solutions rentables et respectueuses de l'étiquette.

Ardent Mills remplace le cacao pour remédier à l’instabilité des coûts et de l’approvisionnement

Ardent Mills Cocoa Replace est introduit à un moment important pour les fabricants de produits alimentaires. La volatilité continue des ingrédients change la gestion des coûts et impose de nouvelles questions sur l'assurance de la chaîne d'approvisionnement. Avec les prix du cacao qui ont augmenté de près de 400 % au cours de la dernière décennie, cette solution aide les marques à maintenir la saveur et la performance de leurs produits tout en faisant face à des pressions plus larges, allant de la perturbation de l'approvisionnement à l'évolution de la demande des consommateurs pour des ingrédients plus propres et plus simples.

Rentable et convivial

Cocoa Replace peut remplacer jusqu'à 25% de la poudre de cacao dans les formulations standard. Contrairement à d'autres solutions sur le marché, Cocoa Replace est un produit à un seul ingrédient et nécessite donc un changement minimal de l'étiquette des produits à base de blé, ce qui simplifie la reformulation pour les fabricants et protège la confiance en la marque sur les tablettes. En plus d'être une solution simple, il est également végétalien, certifié casher et libre d'OGM.

Reconnaissant la complexité de l'arôme de cacao et les défis de sa réplication dans un produit de remplacement, Ardent Mills a validé la solution par des essais sensoriels complets avec des panneaux de consultation et des consommateurs. Les résultats des deux essais réalisés par des experts hautement qualifiés et par des consommateurs typiques ont démontré que Cocoa Replace correspond étroitement à la poudre de cacao en termes d'expérience sensorielle et d'acceptabilité, ce qui en fait une alternative viable pour le remplacement de 25 % du cacao d'une recette et pour toutes les applications de cuisson.

« Cocoa Replace est une réponse ciblée à la volatilité du marché du cacao, mais elle fait également partie d'une stratégie plus large », a déclaré Angie Goldberg, directrice de la croissance chez Ardent Mills. « Notre objectif est d'aider nos clients à renforcer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement et de leurs stratégies de formulation, en les aidant à relever non seulement les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, mais aussi ceux à venir. »

Création de solutions clients complètes

Cocoa Replace reflète les efforts continus d'Ardent Mills pour relever les défis des clients grâce à une innovation ciblée, en aidant les clients à renforcer la fiabilité de l'approvisionnement, à réduire les coûts des ingrédients et à répondre à l'évolution de la demande du marché. Comme Ardent Mills Egg Replace, Cocoa Replace fait partie d'un pipeline conçu pour aider les marques alimentaires à s'adapter plus rapidement et à reformuler en toute confiance.

« Cocoa Replace est un excellent exemple de la façon dont Ardent Mills aide ses clients à gérer les perturbations grâce à des solutions pratiques à fort impact », a déclaré Sergio Machado, directeur principal de la recherche et du développement. « Cette innovation en matière d'ingrédients met en évidence notre souplesse en matière de R-D et notre capacité à collaborer étroitement avec les clients pour transformer les défis du marché en temps réel - qu'il s'agisse de l'augmentation des coûts des intrants, de la reformulation des étiquettes propres ou de l'évolution des attentes des consommateurs - en innovations évolutives et prêtes à être commercialisées. »

Pour les clients américains qui souhaitent en savoir plus sur Cocoa Replace, visitez https://www.ardentmills.com/products/egg-and-cocoa-replacements/cocoa-replace/?utm_source=pr_newswire&utm_medium=press_release&utm_campaign=cocoa_replace

Pour les clients canadiens qui souhaitent en savoir plus sur le remplacement du cacao, visitez https://www.ardentmills.ca/products/egg-and-cocoa-replacements/cocoa-replace/?utm_source=pr_newswire&utm_medium=press_release&utm_campaign=cocoa_replace

À propos d'Ardent Mills

Ardent Mills transforme la façon dont le monde est nourri en connectant les consommateurs à de délicieuses solutions à base de plantes. En tant que partenaires de choix de minoterie et d'ingrédients fonctionnels, nous aidons nos clients et nos communautés à prospérer. Nous avons cultivé un portefeuille d'ingrédients traditionnels et émergents qui alimentent la création des aliments trouvés sur chaque table. Engagées dans l'innovation qui améliore la qualité de vie et notre planète, nos équipes créent de nouveaux processus et produits qui intègrent la santé et le bien-être, ainsi que les tendances des consommateurs et de la nutrition. Notre siège social se trouve à Denver, au Colorado, et nous exploitons plus de 40 sites aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ardentmills.ca

