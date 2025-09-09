De la sécurité alimentaire à l'agriculture régénérative, les progrès d'Ardent Mills pour l'exercice 2025 montrent comment l'innovation, le partenariat et les pratiques inclusives façonnent un système alimentaire plus viable et plus résilient.

DENVER, le 9 septembre 2025 /CNW/ - Ardent Mills, chef de file dans le domaine de la mouture de farine et des ingrédients, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) pour l'exercice financier 2025. Ce rapport souligne les progrès réalisés dans le cadre de son initiative Nourrir : Intention et Impact, structurée autour de quatre piliers : les communautés, les personnes, la planète et les ingrédients.

« Le progrès alimentaire commence par des choix audacieux et une vision claire », a déclaré Sheryl Wallace, présidente-directrice générale d'Ardent Mills. « Nous investissons dans les infrastructures, les partenariats et l'innovation qui façonneront la prochaine ère de la nutrition. Ce rapport témoigne du leadership et de la stratégie à long terme nécessaires pour renforcer le système alimentaire pour les communautés que nous servons, les clients que nous soutenons et l'avenir que nous construisons ensemble. »

En cette troisième année sous le cadre Nourrir : Intention et Impact, les faits saillants ESG incluent :

Nos communautés : Ardent Mills tire parti des activités et des partenariats pour soutenir la collectivité en mettant l'accent sur l'éducation agricole et en améliorant l'accès à la nutrition. Renforçant l'engagement de l'entreprise envers la sécurité communautaire et alimentaire, Ardent Mills a fait don de plus de 3,4 millions de repas dans le cadre de partenariats divers, autant locaux que nationaux, et les membres de l'équipe ont fait du bénévolat totalisant 12 655 heures, soutenant des organismes et des programmes partout en Amérique du Nord. Grâce au partenariat de l'entreprise avec Partners in Food Solutions, Ardent Mills a généré plus de 6,1 millions de dollars en retombées de développement économique dans 12 pays africains. L'entreprise a également rejoint plus d'un million d'étudiants grâce à des programmes d'éducation agricole conçus pour inspirer la prochaine génération d'agriculteurs, de leaders alimentaires et d'agents de changement.

Notre personnel : Ardent Mills favorise un milieu de travail inclusif et stimulant en valorisant les groupes de ressources pour les employés (GRE) et en investissant dans des infrastructures équitables et accessibles. Le Projet Elle, une initiative de 5 millions de dollars, illustre cet engagement en améliorant l'accessibilité et l'équité dans nos installations. De plus, la participation aux GRE de l'entreprise a augmenté de 22 %, témoignant d'un engagement accru des employés et d'un élan soutenu en matière d'inclusion.

Notre planète : Ardent Mills s'engage à rendre ses opérations plus durables en misant sur l'énergie renouvelable (crédits verts et projets solaires communautaires), l'agriculture régénératrice et des emballages innovants. En FY25, 42,9 % de l'énergie utilisée provenait de sources renouvelables, marquant une étape importante vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Grâce à des partenariats avec des agriculteurs, 516 000 acres ont été intégrés à des programmes visant à améliorer la santé des sols, préserver les ressources en eau et soutenir une agriculture rentable. En optant pour des expéditions sans pellicule étirable, Ardent Mills a évité l'utilisation de plus de 240 000 pellicules, soit près de 92 300 livres de plastique et 68 tonnes de CO₂e.

Nos ingrédients : Ardent Mills met au point des ingrédients sûrs et uniformes qui offrent aux clients plus de choix tout en répondant aux tendances et aux besoins changeants des consommateurs. Au cours de l'exercice 2025, l'entreprise a lancé Cocoa Replace et a continué à mettre à l'échelle Egg Replace, deux solutions conçues pour aider les clients à gérer les coûts, les fonctions et la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour une gamme complète d'applications.

« Nourrir : Intention et Impact est le moteur de notre mission d'amélioration de la qualité de vie et du niveau de santé », a déclaré Angie Goldberg, directrice de la croissance chez Ardent Mills. « Nos équipes abordent chaque aspect de l'entreprise dans le but de fournir des solutions qui nourrissent les gens et réduisent notre impact sur l'environnement. Les progrès présentés dans le rapport ESG pour l'exercice 2025 démontrent notre engagement à construire un système alimentaire transparent, fiable et nourrissant. »

Les progrès d'Ardent Mills en matière d'ESG sont guidés par une structure de gouvernance à plusieurs niveaux, incluant la supervision du conseil d'administration, un comité directeur de la haute direction et la participation active des ERG. Ce cadre assure l'harmonisation du leadership stratégique aux opérations de première ligne. Les efforts de la société soutiennent quatre objectifs de développement durable des Nations Unies : Faim zéro (ODD 2), travail décent et croissance économique (ODD 8), consommation et production responsables (ODD 12) et action climatique (ODD 13).

En tournant vers l'avenir, Ardent Mills demeure déterminée à investir dans l'innovation, à favoriser des partenariats inclusifs et à accroître son impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin de contribuer à façonner un système alimentaire plus résilient et plus équitable.

Pour en savoir plus sur les efforts ESG d'Ardent Mills et accéder au rapport complet, visitez la page Web ESG d'Ardent Mills.

À propos d'Ardent Mills

Ardent Mills redéfinit l'alimentation mondiale en proposant aux consommateurs des solutions végétales délicieuses et accessibles. En tant que chef de file dans la transformation de la farine et des ingrédients fonctionnels, nous soutenons la croissance de nos clients et de nos communautés. Grâce à notre éventail d'ingrédients classiques et novateurs, nous contribuons à créer des plats qui nourrissent les familles d'un bout à l'autre du continent. Notre engagement envers l'innovation se traduit par des produits et des procédés qui favorisent la santé, le bien-être ainsi qu'un avenir durable. Basée à Denver, au Colorado, Ardent Mills compte plus de 40 établissements aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ardentmills.com.

Contact média :

Megan Anthony

[email protected]

636-675-6705

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1921613/Ardent_Mills_Logo.jpg

SOURCE Ardent Mills