L'ouverture d'un tout premier magasin phare marque le début d'un nouveau chapitre pour RW&CO en matière de design, d'expérience et de raison d'être tout en reflétant la vision de vente au détail multimarque de RCL.

SAINT-BRUNO, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le détaillant canadien RW&CO, l'une des trois marques distinctes de Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), amorce une nouvelle étape marquante de son évolution. S'appuyant sur la stratégie de transformation à long terme de RCL, RW&CO a repensé son identité visuelle, l'expérience offerte en boutique, ainsi que son approche client, afin de mieux correspondre aux valeurs et au mode de vie des consommateurs actuels.

Sur la photo : le nouveau magasin phare de RW&CO aux Promenades Saint-Bruno. Le magasin présente des tons neutres raffinés et des teintes plus profondes pour une expérience de vente moderne et élégante, conçue pour inspirer et rehausser le parcours client. (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée) Magasin Saint-Bruno RW&CO (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée) Magasin Saint-Bruno RW&CO (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée)

Cette transformation prend vie à travers un nouveau concept phare récemment établi aux Promenades Saint-Bruno, situées dans la grande région de Montréal, à environ 20 km du centre-ville. Avec une superficie de 7 800 pieds carrés, il s'agit du plus grand magasin RW&CO à ce jour. Il propose des collections soigneusement sélectionnées, des éléments de design modernes et une zone d'essayage inspirée d'un espace lounge favorisant le confort et la découverte. L'espace reflète également l'identité visuelle actualisée de RW&CO, incluant un nouveau logo et une palette de couleurs élargie, dévoilés fin septembre dans le cadre du nouveau chapitre de la marque.

Conçue avec soins à Montréal, chaque pièce est fabriquée à partir de matériaux nobles alliant qualité, confort et style. RW&CO crée des collections qui évoluent avec ses clients, proposant des essentiels raffinés qui s'intègrent harmonieusement au rythme de la vie moderne.

« Ce moment représente plus qu'un changement à notre image de marque. Il s'agit d'une étape cruciale dans notre plan stratégique quinquennal, et qui repense l'essence même de ce que représente la marque RW&CO, a déclaré Margaret Thouez, directrice générale de RW&CO. Nous avons évolué pour rejoindre nos clients là où ils sont aujourd'hui et là où ils aspirent à être demain, en mélangeant l'innovation, le design et la connexion pour créer des expériences authentiques et inspirantes. Notre engagement demeure le même : concevoir des collections modernes et raffinées pour les hommes et les femmes -- professionnels urbains, esprits créatifs et amateurs de style -- qui valorisent la qualité, la polyvalence et la confiance dans tous les aspects de leur vie. »

Au-delà de son empreinte physique, le magasin phare reflète l'engagement de RW&CO à bâtir un environnement de vente au détail axé sur la raison d'être, qui favorise la créativité et la communauté. Il accueillera des collaborations de marque, mettra en lumière la créativité locale et favorisera l'engagement communautaire - renforçant ainsi le rôle de RW&CO dans la transformation de RCL et son engagement envers une expérience de vente au détail moderne et porteuse de sens auprès des consommateurs et consommatrices.

L'ouverture du magasin de Saint-Bruno n'est qu'un début. Il symbolise la nouvelle direction de RW&CO et la vision de RCL pour l'avenir du commerce de détail canadien moderne : un avenir dynamique, connecté et conçu pour évoluer.

À propos de RW&CO

RW&CO est une marque canadienne de vêtements conçus pour le bureau pour hommes et femmes. Priorisant la qualité des matières, la coupe et la polyvalence, RW&CO crée des collections qui aident les clients à avoir un look soigné, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau. La marque est disponible dans plus de 84 magasins à travers le Canada et en ligne au rw-co.com.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 391 magasins sous trois bannières distinctes, soit 221 Reitmans, 86 PENN. et 84 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

