Reitmans (Canada) Limitée publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 le 18 décembre
26 nov, 2025, 10:30 ET
La direction tiendra une conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats
le 19 décembre 2025, à 8h30, heure de l'Est.
MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET-A), l'un des plus importants détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera les résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2026 le jeudi 18 décembre 2025, après la fermeture des marchés et tiendra une conférence téléphonique le lendemain matin à 8h30, heure de l'Est.
Renseignements sur la conférence téléphonique
Au téléphone : 1-833-752-3725 ou 647-846-8584
Webdiffusion : https://www.gowebcasting.com/14370
La présentation à laquelle il sera fait référence lors de la conférence téléphonique sera disponible au : https://www.reitmanscanadalimited.com/default.aspx?&lang=fr
Conférence téléphonique archivée
La conférence téléphonique sera disponible jusqu'à minuit le 26 décembre 2025 et il sera possible d'y accéder en composant le 1-855-669-9658 ou 412-317-0088 et en entrant le mot de passe 7681245.
L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Société après l'appel.
À propos de Reitmans (Canada) Limitée
Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants canadiens spécialisés dans la vente de vêtements pour femmes et pour hommes, avec des magasins à travers le pays. La Société exploite 391 magasins, dont 221 Reitmans, 86 PENN. Penningtons et 84 RW&CO.
Pour plus d'informations, visitez le site https://reitmanscanadalimitee.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Alexandra Cohen
Vice-présidente, Communications corporatives
Reitmans (Canada) Limitée
Téléphone : (514) 384-1140
Courriel : [email protected]
Caroline Goulian
VPE et Cheffe de la direction financière
Téléphone : (514) 384-1140
Courriel : [email protected]
Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
