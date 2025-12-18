Hausse de 47 % du BAIIA ajusté du troisième trimestre en raison d'une augmentation des produits nets

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. À moins d'indication contraire, toutes les données comparatives portant sur les résultats pour le troisième trimestre clos le 1er novembre 2025 sont par rapport au troisième trimestre clos le 2 novembre 2024 et toutes les données comparatives portant sur les résultats pour la période de neuf mois close le 1er novembre 2025 sont par rapport à la période de neuf mois close le 2 novembre 2024. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants

Produits nets en hausse de 3,8 % pour s'établir à 194,9 millions de dollars, avec un magasin de plus.

Ventes des magasins comparables 1 en hausse de 2,1 %.

en hausse de 2,1 %. Marge brute en hausse de 1,9 % pour s'établir à 109,6 millions de dollars, soit 56,2 % des produits nets.

BAIIA ajusté 1 de 5,6 millions de dollars, en hausse de 1,8 million de dollars par rapport à l'exercice précédent, soit une augmentation de 2,9 % des produits nets, comparativement à 2,0 % à l'exercice précédent.

de 5,6 millions de dollars, en hausse de 1,8 million de dollars par rapport à l'exercice précédent, soit une augmentation de 2,9 % des produits nets, comparativement à 2,0 % à l'exercice précédent. Bénéfice net de 0,9 million de dollars, soit 0,02 $ par action, comparativement à 2,1 millions de dollars, soit 0,04 $ par action.

« Les produits nets, la marge brute et le BAIIA ajusté ont augmenté au troisième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, alors que notre stratégie quinquennale continue de prendre forme », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Au cours du premier trimestre, nous avons lancé notre stratégie, Conçue pour l'avenir, qui s'articule autour de trois piliers : stimuler une croissance accélérée des marques; propulser la croissance en se modernisant; et inspirer une culture de haute performance. Au cours du troisième trimestre, la réouverture de notre magasin phare RW&CO à Saint-Bruno a été une étape importante, alors que la marque a redéfini son identité visuelle, son expérience en magasin et son approche client pour mieux s'aligner sur les valeurs et le mode de vie des consommateurs d'aujourd'hui. Nous avons également ouvert un magasin RW&CO en Colombie-Britannique, deux magasins Reitmans (en Alberta et en Nouvelle-Écosse) et deux magasins PENN. (au Québec et en Nouvelle-Écosse). Nous sommes heureux des résultats de notre stratégie d'investissement rigoureuse dans les magasins et de l'attention soutenue qu'elle nous permet de porter à la croissance de toutes nos marques. De plus, des activités stratégiques ont été entreprises en vue de la restructuration et dans le cadre de notre transformation globale, ce qui a donné lieu à des coûts connexes de 1,4 million de dollars pour la période ».

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Principales informations financières

(en millions de dollars, sauf la marge brute en pourcentage et

le bénéfice par action) (non audité) Troisièmes trimestres de Neuf premiers mois de 2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Produits nets 194,9 $ 187,7 $ 3,8 % 569,7 $ 568,9 $ 0,1 % Marge brute 109,6 $ 107,6 $ 1,9 % 320,8 $ 328,8 $ (2,4) % Marge brute en % 56,2 % 57,3 % (110) pb 56,3 % 57,8 % (150) pb Frais de vente et charges générales et administratives 107,1 $ 103,7 $ 3,3 % 309,3 $ 304,6 $ 1,5 % Bénéfice net 0,9 $ 2,1 $ (57,1) % 4,0 $ 16,3 $ (75,5) % BAIIA ajusté1 5,6 $ 3,8 $ 47,4 % 16,4 $ 28,0 $ (41,4) % Bénéfice par action :























De base 0,02 $ 0,04 $ (50,0) % 0,08 $ 0,33 $ (75,8) % Dilué 0,02 $ 0,04 $ (50,0) % 0,08 $ 0,33 $ (75,8) %

En date du 1er novembre 2025, RCL avait un fonds de roulement1 de 149,2 millions de dollars, dont des liquidités de 119,4 millions de dollars, comparativement à un fonds de roulement de 165,7 millions de dollars, dont des liquidités de 158,1 millions de dollars au 1er février 2025 et à un fonds de roulement de 172,9 millions de dollars, dont des liquidités de 123,1 millions de dollars au 2 novembre 2024. À la clôture du troisième trimestre, RCL n'avait pas de dette à long terme importante hormis ses obligations locatives, et aucun montant n'était prélevé sur les facilités de crédit bancaires de la société.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Aperçu du troisième trimestre

Les produits nets ont augmenté de 3,8 % pour s'établir à 194,9 millions de dollars, avec un magasin de plus. Les ventes de magasins comparables1 ont augmenté de 2,1 % par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du nombre de transactions.

La marge brute a augmenté de 2,0 millions de dollars pour s'établir à 109,6 millions de dollars, ou 56,2 % des produits nets, ce qui représente une baisse de 110 points de base par rapport à 57,3 % au troisième trimestre de l'exercice précédent, en raison surtout des activités de promotion plus importantes et de l'incidence du change.

Le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à 5,6 millions de dollars, ou 47,4 %, soit une hausse de 1,8 million de dollars par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par l'augmentation de la marge brute.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedarplus.ca.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique le 19 décembre 2025 à 8 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre. Les parties intéressées peuvent se joindre à la conférence téléphonique en composant le 1-833-752-3725 ou le 647-846-8584 environ 15 minutes avant la conférence afin de s'assurer d'avoir une ligne.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l'adresse https://www.reitmanscanadalimited.com/events-presentations.aspx?lang=fr , dont la rediffusion sera accessible sur ce site Web pendant 12 mois.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 391 magasins sous trois bannières distinctes, soit 221 Reitmans, 86 PENN. et 84 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com .

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et

chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») et le fonds de roulement. Au troisième trimestre de l'exercice 2026, la société a commencé à exclure les charges liées à la transformation stratégique du BAIIA ajusté. Le présent communiqué de presse indique aussi que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes.

Le BAIIA ajusté se définit actuellement en tant que bénéfice net avant les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et la dépréciation nette d'actifs non financiers, les charges d'intérêts, les produits d'intérêts, la charge d'impôt sur le résultat, les coûts et les recouvrements de coûts d'administration liés à la dissolution du régime de retraite, le profit sur liquidation lié à la rente de retraite, ajusté pour l'incidence de certains éléments, comme les charges liées à la transformation stratégique et la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de produits nets. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des pertes de valeur nettes, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des coûts d'administration nets liés à la dissolution du régime de retraite, du profit sur liquidation lié à la rente de retraite et des charges liées à la transformation stratégique ajuste les résultats pour mieux refléter les activités poursuivies. Les charges liées à la transformation stratégique, comme les charges liées au personnel et les honoraires de consultation relatifs à la transition, sont ajustées étant donné qu'elles représentent des coûts spécifiques se rapportant aux efforts de restructuration pour faire évoluer la structure opérationnelle de la société, notamment la création d'un bureau de transformation, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal. Ces coûts se limitent à la durée du projet et sont engagés avant que des avantages continus soient réalisés ou escomptés. L'ajustement de ces coûts peut aussi être utile pour évaluer la performance financière d'une période à l'autre, sur une base comparable. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Le fonds de roulement correspond aux actifs courants diminués des passifs courants. La direction est d'avis que le fonds de roulement constitue une information utile pour comprendre la situation financière de la société. Étant donné la saisonnalité des activités de la société, il est plus pertinent de comparer le fonds de roulement au même moment précis.

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net au BAIIA ajusté et la composition du fonds de roulement :



Pour les troisièmes trimestres de Pour les neuf premiers mois de

2026

2025

2026

2025

Bénéfice net 0,9 $ 2,1 $ 4,0 $ 16,3 $ Amortissements et pertes de valeur nettes des immobilisations corporelles et incorporelles 4,1

3,3

12,3

10,9

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 10,4

10,1

30,7

29,2

Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,5

2,5

7,5

7,5

Produits d'intérêts (1,0)

(1,4)

(3,0)

(4,2)

Charge d'impôt sur le résultat 0,3

0,6

1,5

5,8

Charges liées à la transformation stratégique 1,4

-

1,4

-

Coûts d'administration liés à la dissolution du régime de retraite (0,1)

-

0,2

-

Profit sur liquidation lié à la rente de retraite -

(0,8)

-

(0,8)

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location1 (12,9)

(12,6)

(38,2)

(36,7)

BAIIA ajusté 5,6 $ 3,8 $ 16,4 $ 28,0 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets 2,9 % 2,0 % 2,9 % 4,9 %

1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :



Pour les troisièmes trimestres de Pour les neuf premiers mois de

2026

2025

2026

2025

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 10,4 $ 10,1 $ 30,7 $ 29,2 $ Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,5

2,5

7,5

7,5

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location 12,9 $ 12,6 $ 38,2 $ 36,7 $



Au 1er novembre

2025 Au 2 novembre

2024 Au 1er février

2025 Actifs courants 272,3 $ 295,6 $ 322,1 $ Passifs courants 123,1

122,7

156,4

Fonds de roulement 149,2 $ 172,9 $ 165,7 $

Mesures financières complémentaires

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile ou la cueillette en magasin, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison du comportement des clients sur les différents canaux, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables, qui comprend les ventes en magasin et sur les sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les produits nets générés par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les produits nets liés au commerce électronique. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière complémentaire qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et les produits nets en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part des nouveaux produits nets provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société ainsi que les attentes et les plans de la direction en date du présent communiqué de presse. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les plans visant l'atteinte de certains objectifs financiers, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la section intitulée « Gestion des risques d'exploitation et des risques financiers » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont dispose actuellement la direction et sur des estimations et des hypothèses, y compris des hypothèses concernant la conjoncture économique et les lignes de conduite futures. Les estimations et les hypothèses importantes et les convictions formulées par la direction dans le cadre de l'établissement de ces déclarations prospectives portent par exemple sur ce qui suit : les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, la croissance importante des ventes de RW&CO tant en magasin qu'en ligne, l'accroissement de la part de marché de Reitmans et de PENN., la stabilité de la conjoncture du marché actuelle, les modifications des lois, de la réglementation et des normes mondiales, la position concurrentielle de la société dans son secteur d'activité, la capacité de la société à suivre le rythme de l'évolution des préférences des consommateurs, l'absence de restrictions liées à la santé publique ayant une incidence sur les habitudes d'achat des clients ou entraînant des coûts directs supplémentaires au titre des mesures sanitaires, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'investissement, notamment à son centre de distribution de Montréal, et la capacité de la société à recruter et à maintenir en poste des personnes au talent exceptionnel.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le troisième trimestre de l'exercice 2026.

Cette liste de facteurs pouvant influer sur les déclarations prospectives de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

