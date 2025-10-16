Jackie Tardif quittera Reitmans (Canada) Limitée le 1er décembre 2025.

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui que Jackie Tardif quittera la société après 31 ans de service, suite à la suppression du poste de Cheffe de l'exploitation. Le départ de Madame Tardif prendra effet le 1er décembre 2025.

« Tout au long de sa brillante carrière chez RCL, Jackie a joué un rôle essentiel dans la réalisation des principaux objectifs et initiatives stratégiques de la société. Il est difficile d'exprimer avec des mots l'ampleur de sa contribution à notre succès », a déclaré Andrea Limbardi, Présidente et chef de la direction de RCL. « Elle a façonné l'orientation de nos marques avec une perspicacité et des compétences remarquables, faisant preuve d'un engagement, d'un enthousiasme et d'un dévouement sans faille envers notre mission collective. Je tiens à rendre hommage à Jackie pour sa carrière exceptionnelle et les nombreuses réalisations qui en jalonnent le parcours, et à lui exprimer notre profonde gratitude pour le leadership et le mentorat dont elle a fait preuve jour après jour chez RCL. »

« Ce fut un honneur et un privilège de consacrer plus de trente ans de ma carrière à RCL, en contribuant à façonner la vision stratégique de la société et ses marques légendaires afin d'atteindre leurs objectifs ambitieux », a déclaré Madame Tardif. « Tout au long de mon mandat, j'ai eu le plaisir de collaborer avec une équipe exceptionnelle de membres du conseil d'administration, dirigeants et d'employés dont le soutien et les conseils précieux ont rendu mon parcours si enrichissant et qui continuent d'insuffler un sentiment de confiance dans l'avenir de RCL. À l'approche du 100e anniversaire de RCL, je souhaite beaucoup de succès à Andrea et à l'équipe de direction et je vais continuer à suivre les réalisations de RCL pendant de nombreuses années encore. »

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 390 magasins sous trois bannières distinctes, soit 220 Reitmans, 86 PENN. et 84 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com .

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et Chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué à l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document. La Société ne peut en aucun cas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront ou, si elles se concrétisent, les avantages que la Société en tirera. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats incluent ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutes les déclarations prospectives énoncées dans le présent document sont à considérer en conjonction avec ces publications. La Société n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée