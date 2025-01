Rues piétonnes hivernales - Vivez l'hiver en Ville : Trois rues piétonnes hivernales pour stimuler l'achat local et célébrer la nordicité montréalaise

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal invite la population à venir célébrer sa nordicité sur ses artères commerciales dans le cadre de trois événements hivernaux uniques situés dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud-Ouest. Au programme : des commerces locaux à découvrir, des animations gratuites et des aménagements urbains accueillants. Ne manquez pas ces occasions d'encourager l'économie locale de nos quartiers tout en profitant d'une ambiance magique et féérique !

Villeray Emmitouflé : des activités gratuites pour toute la famille

Du 30 janvier au 8 février 2025, la rue Villeray, entre Saint-Denis et Henri-Julien, se transformera en une zone piétonne pour accueillir Villeray Emmitouflé. Cet événement hivernal proposera une multitude d'activités pour toute la famille, dont plusieurs sont présentées en collaboration avec la Maison de la culture Claude-Léveillée, en plus des spectacles musicaux, des ateliers créatifs, et des boissons chaudes pour se réchauffer. Les fins de semaine seront l'occasion de s'initier à la danse traditionnelle, d'assister à des spectacles pour enfants comme Brrr! Le Gros Orteil, participer à des activités ludiques, et pour le plaisir des partisans, visionner les matchs du Canadien de Montréal. Le festival se clôturera avec un karaoké géant le 8 février. Venez vivre l'hiver à Villeray dans une ambiance conviviale et festive!

Montréal Boréal : le Jam du Nord revient dès le 7 février

Près du Square Sir-George-Étienne-Cartier, l'événement Montréal Boréal se déroulera du 7 au 16 février 2025, pour une troisième édition. Pendant dix jours, une portion de la rue Notre-Dame Ouest, entre la rue Lacasse et de Courcelle, sera piétonnisée et revêtue d'une ambiance boréale pour permettre aux festivaliers de tous âges de vivre l'expérience du Grand Nord à travers des spectacles, des animations historiques et culturelles, des projections, de même que des tablettes de pique-nique et du mobilier urbain hivernal mis à leur disposition pour déguster des boissons et mets concoctés par des commerçants locaux. Des jeux géants et des parcours de vélos à pneus surdimentionnés (fatbikes) seront également proposés dans la zone famille, tout comme un kiosque de lancer de haches pour les plus vieux. Les chiens auront également une aire réservée dans la zone «winterpaw» clôturée.

L'hiver enchanté du Plateau avec le Festival Conte(mporain)

Du 17 février au 16 mars 2025, la rue Saint-Denis, entre l'avenue Duluth et l'avenue du Mont-Royal, accueillera pour la deuxième année consécutive le Festival Conte(mporain). Cet événement plongera le cœur du Plateau-Mont-Royal dans une expérience hivernale unique, où l'art urbain contemporain se mêle à l'univers des contes traditionnels. La nouveauté cette année : les festivalières et festivaliers pourront profiter d'une programmation ludique et animée dans l'avenue Duluth, à l'intersection de la rue Saint-Denis, qui sera piétonne du 28 février au 9 mars. Ce tronçon accueillera des animations, spectacles musicaux, ateliers et chocolats chauds dans une ambiance conviviale, en plus d'offrir des zones pour se réchauffer. Un conteneur maritime transformé en œuvre immersive, inspirée des légendes et histoires fantastiques, sera installé pour une expérience unique.

« Dans les dernières années, les projets de piétonnisation à Montréal ont permis aux artères commerciales locales d'augmenter leur achalandage. C'est pourquoi notre administration va de l'avant avec des initiatives de piétonnisations hivernales qui sont portées par les arrondissements et nos partenaires. Ces projets ont des impacts positifs pour les commerces de chez nous, et ce, dans un contexte où il faut miser plus que jamais sur l'achat local. En transformant nos rues en espaces piétonniers accueillants et animés, nous offrons aux Montréalaises et Montréalais une expérience de magasinage renouvelée, tout en célébrant la nordicité qui fait notre renommée. J'invite toute la population à visiter les rues piétonnes hivernales, à acheter dans les commerces locaux et à profiter de l'hiver montréalais », a déclaré Alia Hassan-Cournol, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Avec le soutien de la Ville de Montréal, les piétonnisations hivernales transforment nos artères commerciales en espaces chaleureux et animés, même en plein hiver. Elles invitent à célébrer notre nordicité tout en soutenant les commerces locaux, renforçant ainsi la vitalité économique de nos quartiers et l'image d'une Montréal vibrante en toutes saisons », a ajouté Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM.

Ces événements s'inscrivent dans le cadre du programme de piétonnisation saisonnière de la Ville, visant à dynamiser les artères commerciales, améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents, et encourager le commerce local. À la lumière du succès et de l'engouement pour les piétonnisations, la Ville a reconduit ce programme pour trois années supplémentaires, avec une enveloppe budgétaire totalisant 12 M$ répartis sur trois ans. Pour l'année 2025, 4 M$ sont spécifiquement dédiés à soutenir la mise en œuvre de rues piétonnes à Montréal.

Par ailleurs, les trois projets hivernaux bénéficient d'un financement spécial pour expérimenter des aménagements piétons adaptés aux conditions hivernales et découvrir des solutions efficaces pour reproduire le succès des initiatives saisonnières. À cette fin, une enveloppe de 700 000 $ a été allouée pour les deux appels à projets couvrant les années 2024 et 2025.

Pour favoriser la mise en œuvre d'initiatives locales dynamiques et adaptées aux besoins de chaque quartier, la Ville invite les arrondissements à soumettre des projets de piétonnisation saisonnière sur des artères commerciales tout au long de l'année.

Toutes les informations sur la programmation de l'expérience hivernale de Villeray sont disponibles sur la page Villeray Emmitouflé | Quartier-Villeray.

Pour connaître les détails de la programmation de Montréal Boréal, rendez-vous à l'adresse Montréal Boréal - Le jam du Nord 3ème édition - Les Quartiers du Canal.

Pour l'événement hivernal du Festival Conte(mporain), consultez la page ACTIVITÉS | Festival Conte(mporain) 2025.

