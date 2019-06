En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 12 juin 2019 /CNW/ - Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, prendra la parole lors de la conférence True North, le mercredi 19 juin 2019.

La conférence True North est une activité à l'échelle internationale dans le cadre de laquelle on se réunit pour avoir des discussions importantes au sujet de problèmes liés à la société et à la technologie. M. Gori mettra l'accent sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour mieux nous préparer à suivre le rythme des changements engendrés par la technologie.

Événement : Conférence True North Date : 19 juin 2019 Heure : 11 h Emplacement : Lot 42, Global Flex Campus 41 Ardelt Place, Kitchener (Ontario)

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 mars 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

