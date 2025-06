En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

L'entreprise se classe parmi les cinq meilleures entreprises du secteur de l'assurance

TORONTO, le 23 juin 2025 /CNW/ - Manuvie s'est classée au premier rang du secteur de l'assurance vie pour sa maturité en matière d'intelligence artificielle (IA) dans le premier indice IA pour l'assurance Evident. L'entreprise figure aussi dans les cinq meilleures du secteur de l'assurance dans le palmarès, et c'est l'une des trois seules à se classer parmi les 10 premières positions dans toutes les catégories mesurées.

« Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus par Evident pour notre leadership en IA. Nous avons été parmi les premiers à l'adopter et avons passé des années à l'intégrer à l'ensemble de nos activités, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. Au moment où notre secteur se situe à un tournant dans l'adoption de l'IA, la reconnaissance d'aujourd'hui nous conforte dans l'idée que Manuvie est sur la bonne voie pour croître, pour gagner en productivité et pour améliorer notre rendement financier grâce à un déploiement de l'IA fondé sur des principes et une discipline rigoureuse. »

L'indice IA pour l'assurance Evident évalue la maturité en IA au sein de 30 des plus grandes compagnies d'assurance en Amérique du Nord et en Europe, en mesurant les progrès dans quatre catégories clés : Talent, Innovation, Leadership et Transparence.

Développé par la plateforme d'analyse comparative de l'IA Evident, cet indice, le premier du genre, classe les principaux groupes de l'assurance vie, de l'assurance dommages, de l'assurance mixte et de la réassurance. Le classement offre l'analyse comparative la plus complète de la maturité en IA dans le secteur de l'assurance.

« Être nommé meilleur assureur vie pour la maturité en IA témoigne de la profonde intégration de l'IA dans l'ensemble de nos activités, a déclaré Jodie Wallis, cheffe de l'IA, Monde à Manuvie. Nous l'avons intégrée au cœur de nos activités dans le monde entier. Notre déploiement responsable de l'IA génère des résultats dont nos clients et collègues profitent tous les jours. Nous sommes fiers que notre engagement soit reconnu par Evident. »

Manuvie a surtout bien performé dans les catégories Leadership et Transparence, grâce au soutien et à l'enthousiasme de l'équipe de la haute direction et aux investissements stratégiques dans des solutions d'IA dans l'ensemble des secteurs d'activité et des régions, guidés par les principes d'IA responsable de la Société.

« Notre indice met en vedette les assureurs qui déploient l'IA en montrant la voie à l'ensemble du secteur, et c'est exactement ce que fait Manuvie en tant que premier assureur vie, affirme Alexandra Mousavizadeh, cocheffe de la direction et cofondatrice d'Evident. Ses excellents résultats, notamment en ce qui concerne le Leadership et la Transparence, témoignent des investissements de Manuvie sur plusieurs années pour déployer l'IA à la grandeur de la Société. »

« Cette reconnaissance renforce notre engagement à déployer l'IA à grande échelle, a déclaré Karen Leggett, cheffe du marketing, Monde à Manuvie. Le classement de Manuvie au sein de l'indice IA pour l'assurance Evident confirme que nos initiatives en IA transforment notre façon de fonctionner, en élaborant des solutions qui créent de la valeur dans de nombreux secteurs de l'organisation et en aidant nos clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. »

Manuvie prévoit que ses investissements à venir et ses capacités actuelles, y compris les améliorations fondées sur l'IA, génèreront un rendement équivalent à trois fois le capital investi sur la période de cinq ans se terminant en 2027. En 2024, les bénéfices découlant des initiatives de leadership numérique client de Manuvie ont dépassé 600 millions de dollars1.

Mme Wallis participera à la table ronde du lancement de l'indice IA pour l'assurance Evident le mardi 24 juin entre 10 h et 11 h (HE). Pour y participer virtuellement, inscrivez-vous en ligne à l'adresse https://evidentinsights.com/events/the-evident-ai-insurance-index-launch-roundtable/.

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/fr/about/ai.

Le rapport Evident AI Index, ainsi que la méthodologie, sont accessibles à l'adresse suivante https://evidentinsights.com/insurance-ai-index/ (en anglais).

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques, y compris en lien avec l'IA et les outils fondés sur l'IA, et les avantages connexes. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.



_________________________

1 Les avantages tirés de nos initiatives de leadership numérique client à l'échelle mondiale comprennent des réductions des dépenses, une absorption de la croissance, des avantages au chapitre des revenus (marges) et une croissance de la MSC (nouvelles affaires, assurance).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com.

Communications avec les médias

Gina Simonis

617 840-4794

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie