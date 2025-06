Alors que le tourisme intérieur augmente, les données de Manuvie indiquent que les Canadiens ne sont pas au courant de leurs besoins en matière d'assurance lorsqu'ils voyagent au pays

Manuvie, le plus important fournisseur de produits d'assurance voyage au Canada, donne des conseils essentiels aux voyageurs canadiens qui prennent leurs vacances au pays

TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Cet été, alors que le tourisme intérieur est en hausse au Canada, de nouvelles données de Manuvie, qui est le plus important fournisseur de produits d'assurance voyage au Canada, indiquent que les Canadiens ne sont pas nécessairement au courant de leurs besoins en matière d'assurance lorsqu'ils voyagent au pays.

Le tourisme intérieur monte en flèche, mais les produits d'assurance pour les voyages intérieurs au Canada ne représentent que 10 % environ des ventes de produits d'assurance voyage. Selon un récent sondage mené par Léger, 77 % des Canadiens prévoient rester au paysi pendant leurs vacances. Or, même si le Canada dispose d'un système de santé public universel, la couverture varie d'une province à l'autre. Si vous voyagez à l'extérieur de votre province ou territoire de résidence et que vous n'avez pas d'assurance voyage complémentaire, il se pourrait qu'en cas d'urgence médicale, certains frais, y compris certaines dépenses médicales et les frais d'ambulance, ne soient pas couverts.

« Il est important que les Canadiens qui décident d'explorer leur propre pays tiennent compte de l'assurance voyage lorsqu'ils planifient leurs vacances, explique Pamela Wong, chef, Assurance voyage et directrice générale, Marchés des groupes à affinités à Manuvie Canada. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont couvertes partout au Canada, mais cette couverture est limitée. L'assurance voyage couvre les dépenses imprévues, ce qui permet aux voyageurs de profiter pleinement de leur expérience et de se concentrer sur les nouveaux souvenirs qu'ils créent. »

Manuvie Canada offre les conseils suivants aux Canadiens qui planifient leurs prochaines vacances au pays :

Une couverture des soins médicaux d'urgence est nécessaire pour les voyages dans une autre province : Même au Canada , il se pourrait que votre assurance maladie provinciale ne couvre pas tous les coûts engagés à l'extérieur de votre province de résidence. L'assurance soins médicaux en voyage aide à couvrir les dépenses imprévues, comme les frais de transport d'urgence, les frais de médicaments sur ordonnance et certains frais d'hospitalisation.

« Peu importe où ils comptent passer leurs vacances, les Canadiens doivent se protéger, protéger leur famille et protéger la valeur du voyage qu'ils achètent, précise Jennifer Waver, chef, Distribution, Assurance voyage à Manuvie Canada. Il s'agit d'un élément important qu'ils doivent garder en tête afin de pouvoir profiter pleinement de leurs vacances d'été. »

Pour obtenir plus de renseignements sur l'assurance voyage, consultez le site Web de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à manuvie.com.

__________________________ i Canadian Travel Intentions & Emerging Trends (en anglais seulement) : Un sondage en ligne a été réalisé par Léger auprès de 1 537 résidents canadiens âgés de 18 ans et plus du 16 au 19 mai 2025.

