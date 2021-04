Véritable agente de changement, Rowena prêche par l'exemple en pavant la voie pour ses pairs et l'organisation. Elle s'investit dans le perfectionnement des meilleurs talents et elle est déterminée à améliorer la dynamique de l'équité en milieu de travail. Elle a d'ailleurs augmenté le nombre de femmes et de minorités sous-représentées dans son équipe de direction. De plus, l'effectif de vente de la Distribution est maintenant composé à 36 % de femmes - ce qui est au-delà de ce qu'on voit dans l'industrie.

« La diversité, l'équité et l'inclusion au travail me tiennent énormément à cœur. Pendant des années, j'ai monté des équipes diversifiées, toujours soucieuse d'apprendre et de découvrir différents points de vue, indique Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution. Le monde vit une période cruciale en ce moment. Plus que jamais, nous reconnaissons les avantages sociaux, économiques, culturels et politiques de la parité hommes-femmes et de l'égalité dans les groupes sous-représentés. Merci à IBC pour cette belle reconnaissance qui me permet de sensibiliser et d'agir davantage. »

Rowena dirige l'un des plus importants réseaux de distribution au pays, avec plus de 2 500 conseillers qui servent près de 2 millions de Clients. Sous sa gouverne, l'organisation offre une expérience Client omni-canal, qui propose des solutions en matière de protection, de gestion de patrimoine et de santé à toutes les étapes de la vie. Elle donne ainsi aux conseillers les moyens de concrétiser la raison d'être de la Sun Life - aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain - avec des conseils globaux et dignes de confiance.

« C'est avec une grande fierté que je félicite Rowena pour cette importante distinction, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Rowena est une dirigeante audacieuse qui compte plus de 30 ans d'expérience en services financiers. À la Sun Life, elle a transformé nos affaires de distribution et accéléré l'adoption des technologies dans l'intérêt des conseillers et des Canadiens. Rowena pense et agit en tenant compte des générations, ce qui lui permet de réaliser sa vision de créer une expérience Client durable et moderne. Une expérience qui offre le meilleur des deux mondes : des conseils empathiques donnés par un conseiller professionnel digne de confiance et des solutions numériques pratiques. »

En 2020, le Women Exchange Network a reconnu Rowena comme l'une des 100 dirigeantes les plus influentes au Canada, en raison de sa contribution à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures. Rowena fait aussi partie des anciennes élèves du Judy Project, un important forum de cadres au pays, qui favorise et soutient l'accès des femmes à des postes de direction.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

