Elle est reconnue pour son impact auprès des Clients et des conseillers en matière d'innovation numérique et d'équité au travail

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) félicite Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle, qui est l'une des lauréates du prix Elite Women 2023 décerné par Insurance Business Canada. Ce prix, que Mme Chan obtient pour une deuxième année d'affilée, met à l'honneur des femmes audacieuses du domaine de l'assurance et souligne l'influence qu'elles exercent dans notre industrie.

Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice‑présidente principale, Conseils et solutions de l’Individuelle (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada)

« Rowena, qui dirige l'équipe de la distribution de la Sun Life Canada, a vu ses responsabilités s'élargir récemment pour englober nos Solutions d'assurance, ce qui a donné naissance à Conseils et solutions de l'Individuelle », déclare Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « Sous sa direction, nous avons accéléré nos progrès pour créer une expérience Client exceptionnelle en offrant des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de santé pour chaque étape de la vie. Au nom de toute la Sun Life, je la remercie pour son leadership et je la félicite pour cette distinction. »

Depuis son arrivée à la Sun Life au début de 2019, Mme Chan a insufflé un vent d'innovation dans l'entreprise et l'industrie à plusieurs égards :

Aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain

En mettant en avant un modèle de conseils globaux axé sur les besoins des Clients et reposant sur des outils numériques, Mme Chan a positionné la Sun Life sur le marché avec des réponses à certains des besoins les plus pressants des Canadiens aujourd'hui : des solutions d'assurance-vie novatrices pour leur protection, des solutions de placement pour la préservation de leur patrimoine et des solutions d'assurance-santé accessibles.

Doter les conseillers de capacités numériques pour avoir une incidence sur les Clients

Désireuse de proposer un parcours financier à tous les Canadiens, Mme Chan a tenu les rênes d'une collaboration avec Conquest Planning Inc. qui met à la portée des Clients les meilleures techniques d'établissement d'un plan financier. La Sun Life est la première entreprise canadienne à mettre en place un outil numérique sur toutes ses plateformes de services d'assurance et de gestion de patrimoine, ce qui permet aux conseillers d'offrir des conseils pertinents et encore plus personnalisés.

Promouvoir la diversité au travail

La diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) au travail constituent les pierres angulaires de la stratégie d'affaires de Rowena Chan. Comptant près de 2 500 conseillers, dont 36 % de femmes, l'organisation que dirige Mme Chan est l'une des entreprises de distribution de produits financiers les plus diversifiées au Canada. En encourageant un dialogue ouvert, en organisant des événements pour les collègues et en pratiquant un leadership éclairé, Mme Chan s'élève contre le racisme systémique, les microagressions et la discrimination. Véritable agente de changement, elle donne l'exemple en pavant activement la voie pour ses pairs et l'organisation.

« Je suis honorée qu'Insurance Business Canada m'ait choisie », affirme Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. Ce prix est la matérialisation du travail acharné de mes collègues et des conseillers. Tous les jours, nous nous faisons un point d'honneur d'incarner notre raison d'être et de bâtir un monde qui favorise la santé et la sécurité financière pour tous les Canadiens, conseillers, Clients et leurs proches. »

La durabilité est un pilier de la stratégie Incidence sur le Client de la Sun Life. Mme Chan a implanté un modèle d'affaires axé sur les Clients dont l'objectif est de leur fournir des solutions personnalisées. Cette approche contribue à la réalisation des priorités de l'organisation concernant la durabilité : accroître la sécurité financière et encourager un mode de vie sain.

Rowena Chan a reçu son premier prix Elite Women en 2022. Elle a aussi figuré sur la liste Global 100 2022 d'Insurance Business Canada. En 2021, l'organisme l'avait aussi incluse dans sa liste des leaders du changement au Canada. En 2020, le Réseau des femmes exécutives (WXN) l'a nommée parmi les 100 Canadiennes les plus influentes en raison de sa contribution à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com/fr/ .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Gestionnaire, Rayonnement

Bureau du président, Québec

Sun Life

Tél. : 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life Canada