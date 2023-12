Rothmans, Benson & Hedges reconnu comme un employeur de choix en 2024

L'entreprise poursuit sa transformation visant à faire du Canada un pays sans fumée

TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts visant à devenir un chef de file dans le domaine de la réduction des méfaits du tabac, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) s'est transformé en entreprise dotée d'une stratégie globale qui inclut les intervenants, les consommateurs et ses employés.

Ainsi, RBH est fier d'avoir été désigné une fois de plus comme « l'un des meilleurs employeurs » pour la région du Grand Toronto (RGT) en reconnaissance de ses politiques prospectives en milieu de travail, alors que l'entreprise continue de faire progresser les efforts d'inclusion et de diversité, la souplesse en milieu de travail, l'avancement des employés et le soutien du bien-être global et de la santé mentale des employés.

Citation : Ksenia Kamenskaya, directrice générale, Capital humain et culture, RBH

« Notre force réside dans nos employés. L'engagement de nos employés est la base de notre succès. C'est pourquoi nous attachons énormément d'importance à la création d'un environnement inclusif où chacun peut être soi-même au travail. Nous avons mis en œuvre des initiatives et fait évoluer nos offres en fonction de leurs commentaires et de leurs suggestions, et je suis fière des progrès considérables que nous continuons de réaliser. »

Voici nos principales initiatives en milieu de travail :

La certification EQUAL-SALARY, qui démontre notre volonté de rémunérer nos employés de sexe féminin et masculin de façon égale pour un travail égal. RBH est la première entreprise internationale à obtenir cette certification au Canada .





. « SMART WORK », qui offre aux employés des options de travail flexibles pour atteindre un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle.





Un programme d'aide aux employés et à leur famille, qui comprend l'accès à une allocation de dépenses annuelle pour recevoir des soins de spécialistes de la santé mentale et une allocation de dépenses annuelle en soutien à un mode de vie équilibré pour les employés.





Un régime de retraite pour tous les employés, et des prestations flexibles de soins de santé et de soins dentaires.





Des groupes-ressources dirigés par des employés qui favorisent une culture d'appartenance et créent une communauté par des activités de sensibilisation et d'éducation, ainsi que des occasions de réseautage et de mentorat.





Nos employés ont accès à un portail d'apprentissage sur demande proposant des cours en ligne et des diplômes d'universités de premier plan afin de les aider à développer leurs compétences clés pour atteindre l'employabilité à vie.





Création d'un carrefour en ligne pour aider les employés à accéder aux ressources de soutien et à s'y retrouver dans les avantages sociaux offerts au cours des événements marquants de leur vie.





Engagement envers la transparence sur le plan salarial et l'inclusion du salaire et de l'échelle salariale pour toutes les offres d'emploi affichées à l'échelle nationale.

Le concours annuel des meilleurs employeurs de la RGT vise à reconnaître les employeurs qui sont chefs de file de leur industrie, car ils offrent des milieux de travail exceptionnels. RBH obtient cette certification pour la sixième fois.

Le prix des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, qui en est à sa 18e édition, reconnaît les employeurs qui proposent des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques prospectives en milieu de travail. Les employeurs sont évalués en fonction de huit critères, dont le lieu de travail physique; le climat professionnel et les avantages sociaux, financiers et familiaux, les vacances et autres congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences et la participation communautaire.

Pour en savoir plus sur RBH et pour voir les possibilités d'emploi, visitez le site https://www.rbhinc.ca/home/join-us.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, [email protected]