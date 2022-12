TORONTO, Le 9 déc. 2022 /CNW/ - Pour la cinquième fois, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a été désigné comme « l'un des meilleurs employeurs » pour la région du Grand Toronto (RGT).

Dans le cadre de son ambition de faire du Canada un pays sans fumée d'ici 2035, RBH transforme son milieu de travail. L'entreprise fait la promotion d'initiatives axées sur les employés et s'engage à faire progresser les efforts d'inclusion et de diversité, la souplesse en milieu de travail, l'avancement des employés et le soutien du bien-être global et de la santé mentale des employés. Voici les principales initiatives qui font de RBH un employeur de choix dans la RGT :

La certification EQUAL-SALARY, qui confirme que RBH paie ses employés de sexe féminin et masculin de façon égale pour un travail égal.

Un programme de mentorat qui tire parti du pouvoir des expériences collectives en jumelant le mentor et le mentoré. Des programmes de formation organisés sont également offerts; RBH a investi plus d'un million de dollars dans la formation de ses employés.

Un programme d'aide aux employés et à leur famille, qui comprend l'accès à une allocation de dépenses annuelle pour recevoir des soins de spécialistes de la santé mentale.

Une allocation de dépenses annuelle en soutien à un mode de vie équilibré pour les employés ainsi qu'un régime de retraite pour tous les employés.

L'adoption de l'esprit des trois recommandations pour les entreprises canadiennes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada . On y donne suite par la célébration et la reconnaissance de l'histoire et de la culture autochtones, de même que par l'éducation sur celles-ci.

Avantages sociaux accrus

RBH s'engage à être un employeur de premier ordre. L'entreprise a récemment amélioré son offre d'avantages sociaux pour tenir compte des besoins changeants et diversifiés de ses employés, en mettant l'accent sur le soutien au bien-être et à la santé mentale. À compter de 2023, les membres de l'équipe de RBH auront accès à un soutien accru en santé mentale pour tous les niveaux de couverture. Un accès à des thérapeutes matrimoniaux et familiaux fera partie du soutien élargi en santé mentale de l'entreprise. De plus, la couverture des traitements de fertilité sera considérablement augmentée et, pour soutenir tout employé dans son parcours d'affirmation de genre, RBH ajoute également une protection pour soins liés à l'affirmation de genre.

Le concours annuel des meilleurs employeurs de la RGT vise à reconnaître les employeurs qui sont chefs de file de leur industrie, car ils offrent des milieux de travail exceptionnels dans la RGT.

Ce concours, qui en est à sa 17e édition, constitue un projet éditorial qui reconnaît les employeurs qui proposent des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques prospectives en milieu de travail. Les rédacteurs chez Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet, soit le lieu de travail physique; le climat professionnel et social; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; les vacances et autres congés; les communications avec les employés; la gestion du rendement; la formation et du perfectionnement; et l'engagement dans la collectivité.

Pour en savoir plus sur RBH et pour voir les postes vacants, visitez le site https://www.rbhinc.ca/home/join-us. Pour voir la liste des meilleurs employeurs de la RGT 2023, consultez le https://www.canadastop100.com/toronto/.

Citation : Ksenia Kamenskaya, directrice générale, Capital humain et culture, RBH

En tant qu'entreprise, nous nous sommes efforcés de créer un environnement diversifié et inclusif qui met l'accent sur le bien-être global. Nous sommes fiers de voir nos efforts reconnus une fois de plus.

Nous adoptons une approche axée sur les données pour soutenir les employés et nous créons des initiatives fondées sur la rétroaction et l'écoute. Cette approche crée une structure exemplaire et un environnement où les employés ont l'impression d'être des partenaires. Je suis fière de la façon dont nous continuons de faire progresser RBH en tant qu'employeur de premier plan.

RBH a un objectif ambitieux : éliminer les cigarettes au Canada au cours de la prochaine décennie ou avant. Et nous savons que notre équipe est au cœur de ce changement.

Nous continuerons de chercher des façons de travailler en partenariat avec nos employés et de créer un environnement de soutien qui permet à chacun d'apporter sa contribution au travail afin qu'il puisse faire une différence.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH compte actuellement près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

