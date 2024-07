TORONTO, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges (RBH) est fière d'avoir reçu la certification Great Place to Work®. Le prestigieux prix combine les commentaires des employés (recueillis dans le cadre d'un sondage mené à l'échelle de l'entreprise) à une analyse indépendante pour évaluer le rendement selon les aspects de la crédibilité, du respect, de la fierté, de l'équité et de la camaraderie.

Selon une étude de Great Place To Work®, les chercheurs d'emploi sont 4,5 fois plus susceptibles de trouver un excellent patron dans un milieu de travail certifié Great Place to Work®. De plus, les employés des milieux de travail certifiés Great Place To Work® sont 93 % plus susceptibles d'avoir hâte de se rendre au travail, et deux fois plus susceptibles d'être rémunérés équitablement et d'avoir une chance équitable d'obtenir une promotion.

RBH fait la promotion d'initiatives axées sur les employés et s'engage à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion, la souplesse en milieu de travail, l'avancement des employés et le soutien du bien-être global et de la santé mentale des employés. Voici les principales initiatives qui font de RBH un milieu de travail certifié Great Place To Work® :

La certification EQUAL-SALARY, qui confirme que RBH paie ses employés de sexe féminin et masculin de façon égale pour un travail égal.

Des programmes de mentorat qui tirent parti du pouvoir des expériences collectives en jumelant les mentors et les mentorés. Des programmes de formation organisés sont également offerts; RBH a investi plus d'un million de dollars dans la formation de ses employés.

Un programme d'aide aux employés et à leur famille qui comprend de l'aide professionnelle pour relever les défis touchant la santé mentale.

Une allocation de dépenses annuelle en soutien à un mode de vie équilibré pour les employés ainsi qu'un régime de retraite pour tous les employés.

L'adoption de l'esprit des trois recommandations pour les entreprises canadiennes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada . On y donne suite par la célébration et la reconnaissance de l'histoire et de la culture autochtones, de même que par l'éducation sur celles-ci.

Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership qui a fait ses preuves pour générer des revenus de premier plan, favoriser le maintien en poste des employés et accroître l'innovation.

ON RECRUTE!

Vous cherchez à faire progresser votre carrière au sein d'une entreprise qui accorde la priorité à ses employés? Visitez notre page sur les carrières à : https://www.rbhinc.ca/home/join-us

CITATIONS

« Le dévouement de notre équipe a toujours été le facteur déterminant de notre réussite, et cette certification est une reconnaissance formelle de leurs efforts exceptionnels. La passion et le dévouement de nos employés rendent notre milieu de travail non seulement bon, mais formidable. Cette reconnaissance témoigne de la culture dynamique favorisée par nos employés. Nous devons continuer à bâtir un milieu de travail prospère dans le cadre de notre parcours transformationnel visant à offrir un avenir sans fumée. » - Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges

« La certification Great Place to Work® est une marque de reconnaissance très convoitée qui exige un dévouement constant et volontaire envers l'expérience globale des employés. Grâce à cette reconnaissance, il est évident que Rothmans, Benson & Hedges se distingue comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler, offrant un excellent environnement de travail à ses employés. » - Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente, Reconnaissance mondiale, Great Place To Work.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

À propos de la certification Great Place to Work™

La certification Great Place to Work™ est la première reconnaissance « d'employeur de choix » que les entreprises souhaitent obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés déclarent au sujet de leur expérience en milieu de travail, plus précisément, sur la fréquence à laquelle ils font l'expérience d'un milieu de travail digne de confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises de 60 pays présentent une demande pour obtenir la certification Great Place to Work.

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, Great Place To Work® fait appel à 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque emplacement à devenir un excellent milieu de travail pour tous. Sa plateforme exclusive et le modèle For AllTM aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé; les milieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place To Work™ ou figurent au palmarès tant convoité des Meilleurs lieux de travailTM.

Pour en savoir plus, visitez greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Brayden Akers, responsable des relations avec les médias, [email protected]