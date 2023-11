Ce nouveau produit de tabac chauffé accélère les efforts des entreprises visant à faire du Canada un pays sans fumée

TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts visant à devenir un chef de file dans le domaine de la réduction des méfaits du tabac, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) inaugure un nouveau produit de tabac chauffé, offrant des caractéristiques de pointe et une technologie novatrice aux adultes consommateurs de nicotine.

Le nouveau produit de tabac chauffé de RBH est la plus récente expansion du portefeuille croissant d'innovations sans fumée de l'entreprise. À ce jour, Philip Morris International (PMI), la société mère de RBH, a investi plus de 10 milliards de dollars (8 milliards de dollars américains) dans les sciences et la technologie pour développer des produits sans fumée.

Ce nouveau produit présente les plus récentes innovations en matière de technologie de chauffage sans combustion. Le nouveau SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM de marque Smartcore, qui offre une expérience améliorée, est maintenant offert dans certains magasins partout au Canada en quatre saveurs de tabac.

Les cigarettes brûlent du tabac et créent de la fumée, laquelle contient des concentrations élevées de produits chimiques nocifs ou potentiellement nocifs, la principale cause des maladies liées au tabagisme. Les produits de rechange, comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les produits oraux du tabac sans fumée éliminent la combustion du tabac et la fumée, ce qui signifie que les concentrations moyennes de produits chimiques nocifs peuvent être considérablement réduites par rapport aux cigarettes.

Même si ces produits sans fumée créent une dépendance et ne sont pas sans risque, ils offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange plus efficaces et potentiellement moins nocives que la cigarette.

CITATION : Mindaugas Trumpaitis, directeur général, RBH

Notre entreprise s'est transformée pour faire partie de la solution en veillant à ce que les produits sans fumée soient tenus à l'écart des jeunes, tout en offrant des solutions de rechange abordables et accessibles aux fumeurs adultes.





« Il ne fait aucun doute que le Canada peut être un chef de file mondial en matière de réduction des méfaits causés par le tabagisme, mais il faut prendre des mesures concrètes, comme créer une politique qui fait la distinction entre les produits sans fumée et les cigarettes ».

CITATION : Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

Les Canadiens doivent disposer de l'information nécessaire en ce qui concerne les autres solutions de rechange à la cigarette sans fumée. Ces produits ne sont pas sans risque et contiennent de la nicotine, qui crée une dépendance. Mais, ils offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange plus efficaces et potentiellement moins nocives que la cigarette. La politique gouvernementale doit en tenir compte.

Remarque : En vertu de la Loi fédérale sur le tabac et les produits de vapotage, nommer un produit de tabac chauffé pourrait être considéré comme de la promotion. Par conséquent, RBH a volontairement omis le nom de son nouveau produit dans cette diffusion.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

